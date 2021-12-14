Kılıçdaroğlu: 84 milyon bir avuç insana çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devlette dolarla iş tutanlar memnun. 84 milyon bir avuç insana çalışıyor” dedi.

Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Artık, vatandaşın canına tak etti. TÜİK enflasyonu düşük gösterince emeklinin, memurun, işçinin maaşına da az zam yapılacak. Rakamları düşük gösterin, diye talimat veriyorlar. siz siyasetçi olsanız buna göz yumabilir misiniz? TÜİK’ e gittik.

* Milletvekili arkadaşlarım vardı. Ben geleceğim diye kapıyı kapatmışlar. Demir kapı vardı ve ‘Biz kapıyı açamayız’ dediler.

* Türkiye bu kadar derin bir ekonomik buhran yaşamamıştı. İlk kez 84 milyon insan bir avuç insan için çalışıyor. Demokrasi tarihimizde Türk lirasının bu kadar pul edildiği bir dönemi yaşamadık.

* Merkez Bankasının M’sini dahi bilmeyen bir insanı başına getiriyorsunuz. İşi en iyi yapana teslim edeceksiniz. Kapısından içeri girmemiş insanı başkan yapıyorsunuz.

‘İlk adım Ekonomik Sosyal Konseyi toplarım’

* Başa gelince ilk adımım Ekonomik Sosyal Konseyi toplarım. Bülent Ecevit kurdu. Anayasal kurum haline geldi. En son 2009’da toplandı. Ekonomik toplumsal tarafların liderleri üyeleridir. Onlara, ‘Buyurun sorunlarınızı anlatın’ derdim.

* Eskiden 3 ayda bir toplanırdı. Kanun kalktı. Anayasada var ama fiilen yok. Erdoğan Fiyat İstikrar Komitesi kurdu. Merkez Bankasının görevini başka bir kuruma teslim edebilir misiniz?

* Fiyatı indirecek ve fiyatları koruma altına alacak olan kim? Üreticiyi, stokçuyu suçlayacaklar. Ekonomik Sosyal Konsey’de önce bir anlaşacağız. Faiz yükseltilmeli mi, düşürülmeli mi? Merkez Bankasına görev verirsiniz ve o gerekeni yapar.

* En son Erdoğan, ‘nas var’ dedi. Siz ekonominin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Siyasi partiler devlet değildir. rüşvet alan hırsızlık yolsuzluk yapanları devletin içinden temizleyeceğiz. Bu devlet sıradan bir devlet değildir.

* SGK batsa öyle bir kurum olmaz değil mi? Açık veriyordu SGK. İşin garibi şimdi daha çok açık veriyor. Ben açıkça senin istediğin televizyonda tartışalım, SGK’yı kim batırdı? dedim. Gelir mi gelemez.

* Fakirliğimizi satıyoruz. İhracat olsun ama hak ettiğimiz parayı alıyor muyuz? Fakirliğinizi ihraç ederseniz, Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim ederseniz bu iş yürümez. İhracatımız zaten var.

* Katma değeri yüksek ürün ihraç ediyor musunuz? O zaman dünyada söz sahibi olursunuz. Tekstil sattık güzele ama bu Türkiye’yi büyütmez. Üniversiteler bilgi üretmeli. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Üniversiteleri de perişan ettiler.

* Bir numaralı sorunumuz var olan sistem. Devletin bir kişinin iki dudağına teslim edemezsiniz. Bir kişi her şeyi bilmez. Gelişmişliğin yeni tanımı küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir.

* Her alan ayrışıyor. Siz bunları bir tarafa atıp bir kişiye ülkeyi teslim ediyorsunuz. Siz binlerce atamanın altına ‘ben imza atacağım’ dediğiniz zaman sistem çöker.

‘Bu millet bu kadar büyük bir kazığı yiyemez’

* (Meclis’te bütçe konuşmaları sırasında yaptığı el hareketi) İhale yapıyorsunuz dolarla veya avroyla. Türkiye Cumhuriyeti’nde iş yapıyorsunuz niye avroyla ve dolarla iş yapıyorsunuz? Bir de buna garanti veriyorsunuz yine dolarla veya avroyla.

* Sen bir de sözleşmenin altına “Dolarla ihaleyi verdiysem ABD’deki, avroyla verdiysem Avrupa’daki enflasyonu fiyatlara yansıtacağım” yazıyorsun.

* Bu bütçe cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yapan bütçedir. Fakirden alıp zengine veren bütçedir.

* Dolar yükseldi, kim memnun? Devletle dolarla iş yapanlar memnun. 84 milyon bir avuç insana çalışıyor. Bu millet bu kadar büyük bir kazığı yiyemez.

* Bu söylediğimi yalanlayamıyorlar. Kılıçdaroğlu “Doğru söylemiyor” diyemiyorlar.

‘Akşener, başbakanlığa yakışır’

* İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir.

* İttifak kabul ederse aday olurum.

* En çok başörtülü kızlarla helalleşmek isteriz.

* Kul hakkı yemişseniz sizinle nasıl helalleşirim? Yüce yaradan “Benim önüme kul hakkıyla gelmeyin” diyor.

* (Türk Hava Kurumu) Fahri başkanı Erdoğan’dır. Erdoğan, fahri başkanı olduğu kurumu kötülüyor.

* Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Gençler Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Özgürlük istiyorlar, demokrasi istiyorlar, birlikte yaşamak istiyorlar; yaşam tarzı, kimlik ve inanç siyasetinden rahatsızlar.