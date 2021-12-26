Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a ‘veto’: İki kentin yönetimini bırakamayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yönetimini bırakamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine 1,5 yıl kalırken, muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına kimi aday çıkaracakları yönünde yoğun görüşme trafiği içinde.


Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da adaylık için ismi gündeme getirilen isimler. Ancak belediye başkanlarının aday olmaları halinde, görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’a konuşan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının devlet deneyimi bulunan bir kişi olması gerektiğini, kritik bir süreci yöneteceğini dile getirdi.

CHP lideri, “Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, sadece iktidarın olumsuzlarını anlatmanın yetmeyeceğini, çözüm de sunmak gerektiğini belirterek CHP’li belediyelerin yaptıklarından bahsetti.

CHP lideri, “Geçmişte 128 milyar doların peşine düştüğümüz gibi 20 Aralık gecesinin de hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olurum

SON HABERLER

OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı

Belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunan, pornografik içeriğe özel bir platform olmasa da kaçınılmaz olarak buna dönüşen OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı: “Yapımcıların, yönetmenlerin, pezevenklerin elinden kurtulmakla alakalı bir platform.”

Türkiye’de kriptoya ilk ceza Binance’e

Kripto para platformu BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

TFF’ye erişim engelleme yetkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’na dilediği web sitesi içeriğine ve istenmesi halinde sitenin tümüne mahkeme kararı olmaksızın erişimi engelleme yetkisi verildi. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu isterse bu yetkisini de devredebiliyor.