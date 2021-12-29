Türkiye’de bu ay sahte içki zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 84’e çıktı

Türkiye’de 1-29 Aralık’ta sahte içki zehirlenmesi sonucu 84 kişi hayatını kaybetti.

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Siyasi politikalar ve astronomik vergiler derin ekonomik krizin ortasındaki Türkiye’de sahte içkiden ölümleri her gün giderek artırıyor.

Türkiye, 47 Avrupa ülkesi arasında alkollü içki tüketiminde sonuncu, alkollü içkilerden alınan vergi yüzdesi bakımından üçüncü sırada.

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’nun aktardığı verilere göre 2021’de Türkiye’de kayıt dışı içkilere yönelik 720 operasyon yapıldı. Tüm bu operasyonlar neticesinde, toplam 1 milyon 135 bin 172 litre kaçak/sahte içki bulundu. 3 bin 598 kişi hakkında adlî işlem başlatıldı.

Platforma göre hükümet ‘aslında var olmayan bir alkolizm sorunuyla’ ağır ekonomik yaptırımlarla mücadele ediyor.

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, ‘sahte içkinin sonuç, ölçüsüz kamu politikalarının sebep’ olduğunu belirtiyor.

En çok ölüm İstanbul’da

Son olarak bugün Antalya ve Kahramanmaraş’ta birer kişi yaşamını yitirdi.

AA’nın aktardığına gre 1-29 Aralık’ta 22 ilde sahte içki sonucu ölüm vakaları görüldü. En çok vakanın görüldüğü il İstanbul oldu.

İstanbul Valiliği’nin 17 Aralık’taki açıklamasında, son dönemde sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11’i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından dün Esenyurt ilçesinde 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

İstanbul’dan sonra sahte içkiden en çok ölüm vakası Mersin’de görüldü. Kentte aralıkta sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 10 kişi öldü, sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Gaziantep’te sekiz, Kahramanmaraş’ta beş kişi sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya, Sivas ve Tekirdağ’da dörder, Sakarya ve Konya’da üçer, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Erzincan, Aksaray ve Zonguldak’ta ikişer kişi sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Muğla, Adıyaman, Eskişehir, Tokat, Uşak ve Aydın’da da sahte içki nedeniyle birer kişi vefat etti.