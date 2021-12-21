Sahte içki zehirlenmesinde erken tanı önemli: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

İçki fiyatlarındaki zamlar ve yılbaşı öncesi yeniden artan sahte içki zehirlenmelerine karşı tıbbi toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şahin, son günlerde Türkiye’nin dört bir yanından sahte içki zehirlenmeleri ve ölüm haberleri geldiğine dikkati çekti.

İçki tüketiminde kullanılabilen tek alkol maddesinin etil alkol olduğu, fabrikalarda orijinal olarak üretilmeyen, sahte, kaçak üretilen içkilerde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasının ölümcül zehirlenmelere yol açtığını ifade eden doktor “Maliyeti etil alkole göre çok ucuz olduğundan maalesef bu ölümcül maddeyi, sahte alkol üreten şahıslar kullanmakta” dedi.

Dr. Şahin bilinçli olarak yapanların dışında bireysel tüketimi için üreten kişilerin internetten saf etil alkol olarak satılan ürünün aslında metil alkol olduğunu bilmeden tüketerek zehirlenebildiğini ifade etti.

‘Zamanla yarış söz konusu’

Sahte içki zehirlenmesinde erken tanının önemine dikkat çeken toksikolog belirtilerini şöyle sıraladı: “Hastalarda alkol tüketiminden sonra erken dönemde görme bulanıklığı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, kusma, sık nefes alıp verme gibi bulgular ortaya çıkar. Metil alkol ile beraber eş zamanlı etil alkol alımı olmuşsa bu bulguların ortaya çıkması 30 saatte kadar uzayabilir. Zaman ilerledikçe erken tanı konulup hızlı şekilde tedavi edilmezse bilinç değişikliği, koma, nöbet, körlük ve ölüm gerçekleşir. Metil alkolün panzehri etil alkoldür. Hastalarda, metil alkolün karaciğerde yıkılıp hasara neden olan formik asite dönüşmesini engeller. Ortaya çıkmış olan formik asit ise diyalizle vücuttan uzaklaştırılır. Burada zamanla yarış söz konusudur. Tedavi ne kadar gecikirse ölüm ve sakatlık oranı ciddi şekilde artar.”

İçkinin sahte olup olmadığını anlamanın zor olduğunu söyleyen Şahin, “Maalesef tadından anlamak mümkün değil. Kişiler eğer tüketimden sonra sayılan şikayetleri yaşıyor veya şüphe duyuyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” dedi.

Zehirlenmelerin önüne geçmek için tüketilecek içkinin mutlaka yetkin bayilerden ve satış noktalarından alınması gerektiği ve şişenin orijinal barkodu, bandrolü, miktarı, berraklığı, fiyatı, kapağının veya şişenin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.