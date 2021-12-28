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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye içki tüketiminde sonuncu, içki vergisinde 3’üncü

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, sene başından bu yana takip ettiği Türkiye’nin kayıt dışı içki tüketim verilerini yayınladı.

Tabloya göre 2021’de Türkiye’de kayıt dışı içkilere yönelik 720 operasyon yapıldı. Tüm bu operasyonlar neticesinde, toplam 1 milyon 135 bin 172 litre kaçak/sahte içki bulundu. 3 bin 598 kişi hakkında adlî işlem başlatıldı.


Operasyonlarda içki dışında en çok bulunan ürün ise sahte bandroldü.

Tablodaki en çarpıcı veri, 2021’de 109 kişinin sahte içkiye bağlı zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği verisi.

Kaynak: Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu

Kurumun internet sitesinde yer alan değerlendirmede ise Türkiye’nin aslında var olmayan bir alkolizm sorunuyla ağır ekonomik yaptırımlarla mücadele ettiğine vurgu yapıldı.

Değerlendirmede öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’de alkol sorunu yok, ancak bu sorunla varmış gibi başa çıkılmaya çalışılmakta.

Türkiye’nin 47 Avrupa ülkesi arasında alkollü içki tüketiminde sonuncu, alkollü içkilerden alınan vergi yüzdesi bakımından ise üçüncü olduğunu görüyoruz. Eğer verginin amacı alkollü içkilere yönelimi azaltmak, özendiriciliği düşürmek ise bu ilişkide yolunda olmayan bir şeyler olduğu kesin. Zira en düşük tüketim miktarı kaydeden ülke olan Türkiye’nin, en yüksek vergi tahsil eden ülkeler arasında olmasının ölçülü olduğunu söylemek zor.

Rakıdan alınan yüzde 260’lık vergi miktarı, aslında kafalardaki tüm soru işaretlerini gideriyor. Türkiye’de en çok tüketilen alkollü içkinin bira olduğuna dair veri ise Türkiye’nin alkolizme yönelik bir sorunu olmadığını, buna karşın alınan önlemlerin fiilî durumu düzenlemekten çok hak ve özgürlük müdahalesi bakımından daha zor bir hâle getirdiğini ispatlar nitelikte.

Sebep-sonuç ilişkisini yeniden hatırlayalım: Sahte içki sonuç, ölçüsüz kamu politikaları sebeptir. Şu an sebep kısmındayız.

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