Mersin’de 10 günde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle altı kişi yaşamını yitirdi

Mersin’de son 10 günde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle altı kişi hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Yenişehir ilçesinde U.Ö. (42), G.Y. (50) ve İ.K. (41), Toroslar ilçesinde B.B. (49) ile Tarsus ilçesinde M.E.A. (48), sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Mut ilçesinde S.E. (68) evinde ölü bulundu. S.E.’nin de sahte içkiden zehirlendiğinden şüpheleniliyor. Kentteki hastanelerde sekiz kişinin tedavisi sürüyor.

Toroslar, Mezitli, Mut ve Silifke ilçelerinde ay başında da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle dört kişi hayatını kaybetmişti. Son 10 gündeki can kayıplarıyla Mersin’de aralık ayında sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Çorum’da bu yıl beş can kaybı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise kentte 2021 yılında beş kişinin sahte alkolden zehirlenip hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çiftçi, bu yıl 19 kişinin sahte içki nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere başvurduğunu belirterek, “Hastaneye gelen vatandaşlardan 11’inin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, beş şahıs hayatını kaybetmiş, biriyoğun bakımda olmak üzere üç şahsın halen hastanelerimizde tedavileri devam etmektedir” dedi.

Kentte sahte içki imal eden 46 zanlının gözaltına alındığını aktaran Çiftçi, 40’ının savcılıkça serbest bırakıldığını, beşinin adli kontrol şartıyla salıverildiğini, bir kişinin de tutuklandığını söyledi.