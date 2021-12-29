Bankaların karı yüzde 30’dan fazla arttı

Kasım ayı sonu itibariyle bankacılık sektörünün net karı 75,3 milyar liraya çıktı. Bu rakam geçen yıl kasım ayında 57,3 milyar lira seviyesindeydi. Toplam karda ilk 11 aydaki yıllık artış yüzde 31,4.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kasım ayı bilanço verilerine göre Kasım 2021 itibariyle bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 8 trilyon 949 milyar 231 milyon TL oldu. 2020 yılı sonuna göre artış 2 trilyon 842 milyar 789 milyon TL. Bunun oransal karşılığı ise yüzde 46,6.

Kasımda geçen yıl sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 33,9 artarak 4 trilyon 787 milyar 516 milyon liraya, menkul değerler yüzde 41,4 yükselerek 1 trilyon 445 milyar 682 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,22 seviyesinde kaydedildi.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yıl sonuna göre yüzde 50,6 artışla 5 trilyon 203 milyar 976 milyon TL’ye ulaştı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,5 artışla 686 milyar 678 milyon liraya çıktı. Sektörün kasım sonu itibariyle dönem net karı 75 milyar 319 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,79 seviyesine düştü. Geçen yılın kasım ayında bu oran yüzde 19’du.