Bankalardan karlılık rekoru

Türk bankacılık sektörü, ocak-eylül döneminde yaklaşık 57 milyar TL’yi bulan net dönem karıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü yılın dokuz ayında 56 milyar 981 milyon TL net dönem karına ulaştı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılıktaki artış yüzde 22,7. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek dokuz aylık karı anlamına geliyor. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın dokuz aylık döneminde 46 milyar 444 milyon lira kar sağlamıştı.

Eylül ayında sektörün karı, 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 143,9 artarak 3 milyar 495 liradan 8 milyar 524 milyon liraya yükseldi. Böylece sektör, tarihin en yüksek eylül ayı karına ulaşmış oldu.

Faiz gelirleri

Verilere göre, bankaların dokuz ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41,5 arttı. Eylül sonu itibariyle 430,9 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 304,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-eylül döneminde kredilerden 307,9 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 69,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 15,5 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Faiz giderleri

Sektörün toplam faiz gideri, dokuz ayda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 96,8 artarak 273,4 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın dokuz ayında bankaların faiz gideri toplamı 138,9 milyar lira düzeyinde kaydedilmişti.

Bu yılın dokuz ayında bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 111,5 artışla 172,9 milyar liraya çıktı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 63,2’si mevduata ve yüzde 7,9’u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, eylül sonu itibariyle 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 157,5 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde net faiz geliri 165,6 milyar lira seviyesindeydi.

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yıllık bazda yüzde 19,58 artış gösterdiğini hatırlatan bankacılık analistleri, sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 17,30 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.