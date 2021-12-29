En büyük beş kripto paranın bir yıllık performansı: 100 dolar yatıran ne kazandı?

Yasaklar, fon haberleri, büyük şirketlerin destekleyici adımları ve regülasyon çağrılarıyla hareketli bir yılı geride bırakan kripto piyasasında, en büyük beş para biriminin performansı ‘tatmin edici‘ boyuttaydı.
BloombergHT’nin hesaplamalarına göre bugün itibariyle en büyük piyasa değerine sahip beş kripto paranın sene başından bu yana performansı yüzde 65 ile yüzde 11 bin 543 arasında değişiklik gösteriyor.
100 dolarlık Bitcoin’in bir yıllık getirisi 65 dolar olurken, 100 dolarlık Solano’nun bir yıllık kazancı 11 bin 500 liradan fazla.
En büyük piyasa değerine sahip beş kripto paranın eşit ağırlıkta bulunduğu bir portföyün getirisi ise yüzde 2 bin 692.
100 dolarlık yatırımların güncel değerleri
Bitcoin (BTC)
- Bir yıllık yükseliş: Yüzde 65
- Sene sonunda toplam para: 165 dolar
- 1 Ocak fiyatı: 29 bin 250 dolar
- 29 Aralık fiyatı: 47 bin 668 dolar
Ethereum (ETH)
- Bir yıllık yükseliş: yüzde 416
- Sene sonunda toplam para: 516 dolar
- 1 Ocak fiyatı: 729 dolar
- 29 Aralık fiyatı: 3 bin 793 dolar
Solana (SOL)
- Bir yıllık yükseliş: yüzde 11 bin 543
- Sene sonunda toplam para: 11 bin 600 dolar
- 1 Ocak fiyatı: 1,52 dolar
- 29 Aralık fiyatı: 176,88 dolar
Cardano (ADA)
- Bir yıllık yükseliş: yüzde 695
- Sene sonunda toplam para: 795 dolar
- 1 Ocak fiyatı: 0,18207 dolar
- 29 Aralık fiyatı: 1,41 dolar
Ripple (XRP)
- Bir yıllık yükseliş: yüzde 245
- Sene sonunda toplam para: 345 dolar
- 1 Ocak fiyatı: 0,220535
- 29 Aralık fiyatı: 0,850628
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