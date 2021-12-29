En büyük beş kripto paranın bir yıllık performansı: 100 dolar yatıran ne kazandı?

Yasaklar, fon haberleri, büyük şirketlerin destekleyici adımları ve regülasyon çağrılarıyla hareketli bir yılı geride bırakan kripto piyasasında, en büyük beş para biriminin performansı ‘tatmin edici‘ boyuttaydı.

BloombergHT’nin hesaplamalarına göre bugün itibariyle en büyük piyasa değerine sahip beş kripto paranın sene başından bu yana performansı yüzde 65 ile yüzde 11 bin 543 arasında değişiklik gösteriyor.

100 dolarlık Bitcoin’in bir yıllık getirisi 65 dolar olurken, 100 dolarlık Solano’nun bir yıllık kazancı 11 bin 500 liradan fazla.

En büyük piyasa değerine sahip beş kripto paranın eşit ağırlıkta bulunduğu bir portföyün getirisi ise yüzde 2 bin 692.

100 dolarlık yatırımların güncel değerleri

Bitcoin (BTC)

Bir yıllık yükseliş: Yüzde 65

Sene sonunda toplam para: 165 dolar

1 Ocak fiyatı: 29 bin 250 dolar

29 Aralık fiyatı: 47 bin 668 dolar

Ethereum (ETH)

Bir yıllık yükseliş: yüzde 416

Sene sonunda toplam para: 516 dolar

1 Ocak fiyatı: 729 dolar

29 Aralık fiyatı: 3 bin 793 dolar

Solana (SOL)

Bir yıllık yükseliş: yüzde 11 bin 543

Sene sonunda toplam para: 11 bin 600 dolar

1 Ocak fiyatı: 1,52 dolar

29 Aralık fiyatı: 176,88 dolar

Cardano (ADA)

Bir yıllık yükseliş: yüzde 695

Sene sonunda toplam para: 795 dolar

1 Ocak fiyatı: 0,18207 dolar

29 Aralık fiyatı: 1,41 dolar

Ripple (XRP)

Bir yıllık yükseliş: yüzde 245

Sene sonunda toplam para: 345 dolar

1 Ocak fiyatı: 0,220535

29 Aralık fiyatı: 0,850628

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