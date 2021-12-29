RTÜK’ten Halk TV, Tele 1 ve FOX’a para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk Tv, Tele 1 ve FOX televizyon kanallarına para cezası kesti.
Kurul üyesi İlhan Taşçı’nın aktardığına göre gazeteci Barış Terkoğlu’nun Nun Vakfı’na yapılan orman arazisi kiralamasının usulsüz olduğuna dair raporu okuması üzerine Halk TV’ye eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ı aşağılamaktan para cezası kesildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), “Bugün benzine zam yok” açıklamasının ‘ana haberde eleştirildiği’ gerekçesiyle de FOX’a para cezası kesildi.
Taşçı, ayrıca, gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ programında emekli amiral Türker Ertürk’ün “Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar” sözleri ve iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle Tele 1’e para cezası kesildiğini duyurdu.
Kararlar oy çokluğuyla alındı.
Toplantıda ayrıca, Disney Plus’ın ‘internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık’ lisans başvurusu da görüşüldü. Değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye’de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.