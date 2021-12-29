FT, Türkiye’deki ‘çevrimiçi’ beyin göçünü yazdı: Gençlere fırsat, şirketlere dert

Türk Lirası’ndaki son yıllarda süren dalgalanma, kariyer seçimlerini de etkiledi. Financial Times’ın Türkiye’den görüştüğü bazı kişiler, TL’deki dalgalanmadan dolayı yurt dışından şirketlere çalışıp döviz kazanma yolunu seçmeye başlamış.

The coronavirus pandemic has combined with a plunge in the value of the Turkish lira to exacerbate a “virtual brain drain” of Turkish programmers and developers. The trend is providing great opportunities to young people but causing headaches for business. https://t.co/3lnw7CbMkj — Laura Pitel (@laurapitel) December 28, 2021

Bunlardan birisi Batıcan Erdoğan oldu. Erdoğan, TL’yle kazandığı paranın dolar bazında yatay seyrettiği görünce dövizle maaş alabileceği bir işe girmesi gerektiğine karar verdi. Ancak o ülkeyi terk etmek yerine, Seattle merkezli bir start-up için Türkiye’de iş buldu: ’’Ailemden ve arkadaşlarımdan ayrılmak istemedim. İstanbul’da da dolar bazında maaşla alım gücü yüksek oluyor. Berlin’de yaşayıp avroyla harcamaktansa dolar kazanıp lirayla harcamak daha çekici.’’

Evden çalışmanın sakıncalarına rağmen Erdoğan, çalıştığı şirketten memnun ve bir Türk şirketine dönmeyi şimdilik düşünmüyor.

Gazeteye konuşan ve ABD’li şirket için çalışan 31 yaşındaki bir kadın da aynı düşünce de.

Pandemi de bu uzaktan çalışma ve ‘çevrimiçi beyin göçü’ konusunda büyük etkilere sahip oldu. Şirketlerin çoğunluğu uzaktan çalışma modelini benimsedi.

TÜSİAD’ın başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, iş dünyasının bu durumdan ‘son derece mutsuz’ olduğunu söylüyor: ”Ülkemizde işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu gençler açısından bu durum iyi. Ancak bu, kalifiye gençlere ihtiyacı olan reel sektör için çok kötü.”

Türkiye Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, uluslararası şirketlerin Doğu Avrupa’da yazılım mühendisleri için 6 bin avroya kadar çıktığını ve Türk yazılım mühendisleri için de ortalama 2 bin 500 avro ödediğini söylüyor. Kamalı, bunu bir Türk şirketinde deneyime sahip olan çalışanların aylık ortalama maaşı olan 15 bin TL (1180 avro) karşılaştırıyor. Kamalı’ya göre verilen ücretler uluslararası şirketler açısından çok uygun: ”Yazılımcıların kazanması sevindirici ancak Türk şirketleri bundan dertli.”

FT, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında ‘1 Milyon yazılımcı projesi’ni de hatırlattı. Bu projeyle gençlerin ücretsiz kodlama eğitimi alacakları duyurulmuştu. Ancak projenin ne durumda olduğu belirsiz.

Uzmanlar, Türkiye’nin yazılım açısından potansiyeline işaret edip ‘geç kalmamalıyız’ uyarısını yapıyor.