Türk Metal: Grevimizi ertelerlerse işletmelere falan girmeyiz

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bakanlar kurulunun olası bir grev erteleme kararı alması durumunda işletmelere girmeyeceklerini söyledi.

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Metal sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde süreç şu an için tıkanmış durumda. İşveren sendikası MESS, önceki gün yetkili üç sendikayla görüşerek maaşlara yüzde 17 oranında zam içeren yeni bir teklif getirdi. Sendikalar ise bu teklifi reddetti.

Ülke genelinde 210 işyerinde toplam 129 bin üyesi olan Türk Metal Sendikası’nın genel başkanı Kavlak, MESS’in teklifi, sendikanın taslağı ve Kocaeli’nde pazar günü yapılacak olan mitingle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ANKA’ya konuşan Kavlak, bakanlar kurulunun metal işçilerinin olası eylemlerini 2018’deki gibi ‘milli güvenlik‘ gerekçesiyle ertelemesi durumunda tavırlarının net olacağını söyledi: “Tamamı özel sektöre muhatap işletmeler, hükümetle bizim temas edeceğimiz herhangi bir konu da yok. Grev ertelemeye geçmiş yıllarda tavrımız ne olduysa bundan sonra da o olacak. Biliyorsunuz toplu sözleşmelerde anlaşılmadığı zaman bu bir tehdit olarak hep demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor.

Yüksek Hakem tehdidi her zaman bizde var. Türk Metal Sendikası gerek üye sayısı anlamında gerekse geçmişteki yaptıkları anlamında söylüyorum; biz grev uygulama kararı alırsak bizim grevimizi ertelerlerse biz işletmelere falan girmeyiz. Bunu herkes ona göre hesaplamalı.

‘Hepimizin önceliği işi masada bitirmek‘

Kavlak’ın diğer değerlendirmeleri şöyle:

“210 işyerini ilgilendiren bir toplu sözleşme. 129 bin Türk Metal Sendikası üyesi, iş kolumuzdaki diğer sendikayla beraber 140 bin emekçiyi direkt ilgilendiren bir toplu sözleşme. Bu sözleşmeye muhatap işletmeler, Türkiye’nin ihracat şampiyonu işletmeler. Otomotiv, demir çelik, beyaz eşyada Türkiye’nin ihracatını omuzlayan işletmeler. İşletmeler ihracat şampiyonu olurken biz küme düşmemeliyiz. Biz de insan gibi bir yaşam sürmeliyiz.

Hepimizin önceliği bu işi masada bitirmek. Masada biten sözleşme en iyi sözleşmedir. Bunun için de MESS elbette adım atmalı. Türkiye’de hayat şartları belli. İnsanların bir yıl öncesiyle kıyasladığımızda durumu belli. MESS eğer bu adımı atmıyorsa biz de bu adımı atması için elimizden geleni yapacağız. Ona rağmen adım attıramazsak o zaman da grev silahımızı çekeceğiz, başka çıkış noktamız yok ama tabii öncelikle amacımız bu işi masa başında bitirmek.

‘En ciddi cevabı Kocaeli’nde ayın ikisinde vereceğiz‘

Biz grup toplu sözleşmede geriye dönük altı aylık teklif olarak yüzde 29,57 talep ettik. İkinci alta ayda enflasyon, üçüncü alta ayda enflasyon 1 TL, dördüncü alta ayda enflasyon talep ettik. İşveren kuruluşu MESS de birinci altı ayda yüzde 17 verdi. Diğer altı aylarda da enflasyon teklif etti. Biz de bunu beğenmeyip masadan kalktık. Buna en ciddi cevabı Kocaeli’nden ayın ikisinde vereceğiz.

İki yıl öncede toplu sözleşmemiz bundan daha kötü düğümlenmişti. Bu düğümü açabilmek için Bursa’da bir miting kararı aldık. 130 bin arkadaşımız oraya akın akın geldi. Aktı adeta yani. Bu düğümü yine arkadaşlarımız açacak. Biz arkadaşlarımızın konuşan diliyiz. Kocaeli’ndeki mitinge bu yüzden arkadaşlarımızı davet ediyorum. Bir kişi eksik gelirse biz bir eksiğiz. Bunu hesaba katarak bizi bir kişi eksik bırakmasınlar.