Yüzde 12’lik zam teklifi sonrası Türk Metal’den grev kararı

Metal sektöründe 130 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, işveren sendikası MESS’ten yüksek enflasyon ve kur şoklarına rağmen yüzde 12’lik zam teklifi gelmesi tansiyonu yükseltmişti.

Sene başında 7,30’lu seviyelerde bulunan dolar kuru yılın son gönlerine doğru 11 seviyesinde hareket ediyor. Kurda sadece bir yıllık artış yüzde 50’nin üstünde.

Türkiye’nin istatistik kurumuna göre resmi enflasyon ise şuan yüzde 21,31. Ancak bağımsız araştırma kurumları bu oranı 58,65 olarak hesaplıyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından Türk Metal’den grev kararı geldi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Yaşadığımız bu sürecin adı krizdir” dedi.

Bursa’da Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi’nin 4’üncü Genel Kurulu’na katılan Kavlak’ın açıklamaları şöyle: “Ekonomik krizi yaşıyoruz pandemiyle birlikte. Gözümüz dövizde, dolar çıktıkça paramız eriyor. Dayama gücümüzün sınırındayız. Bir gece cebimizde 100 lira ile yatıyoruz 90 lira ile uyanıyoruz, böyle adalet istemiyoruz. Böyle bir düzen olabilir mi? Biz böyle düzen istemiyoruz.

Günlerdir hepimiz ayaktayız sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonraki süreçte eylemse eylem, grevse grev. Bütün bölgelerde eylemlerle mücadelemizi yükseltiyoruz. Eylemlerimizi devam ettireceğiz, pazartesi gününden itibaren. Çerkezköy’de, Gebze’de, Bolu’da, Sakarya’da, Ankara’da her meydanda biz olacağız.

Bu sürecin sonunda muhataptan cevap gelmezse on binleri, yüz binleri mücadele etmeye direnmeye çağıracağım. Kocaeli meydanında miting yapacağız. Buraya grev kararını alarak geldim. 24 Aralık itibariyle grev kararını aldık. Artık her yer eylem yeridir. Bu süreci en kısa sürede bitirmek istiyoruz. MESS’e sesleniyorum artık deniz bitti. Deniz bizim için biterse sizin için de biter. Bizi artık oyalamayın hakkımızı verin.

TÜİK’in açıkladığı çakma enflasyona değil çarşıya pazara göre hakkımızı istiyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Bununla yetinmiyoruz refah payı istiyoruz. Büyüttüğümüz ekonomiden payımızı istiyoruz. İtirazımız cebimizden uçup giden parayadır, küçülen ekmeğedir. TÜİK’e de seslenmek istiyorum; ben dün aldığım peyniri zeytini bugün alamıyorum. Sizin açıkladığınız rakamlara kimse inanmıyor. Sizin ilan ettiğiniz rakamlar sözleşme masalarında bizim karşımıza çıkıyor. Bizim karşımıza bahanelerle gelmeyin. Sizin yaşadığınız kriz de bizim yaşadığımız pembe dizi mi?

Reno da 51 gün çip kriziyle durdu devam edecek, Tofaş, Ford, 55 gün durdu. Aklımıza gelen tüm fabrikalarda duruşlar bekleniyor. Peki üretimi biz mi durduruyoruz? Üretimden biz mi kaçıyoruz? Bize bunlarla gelmeyin. Bir kulağımızdan girer öbür kulağımızdan çıkar. Biz bu krizlerin faturasını canımızla ödedik. Bir kez daha söylüyorum biz umutsuz değiliz. Bundan önce çalıştık ürettik hakkımızı aldık yine alacağız. Zaman yaklaşıyor bunu herkes görecek.

O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız. Biz nedeni olmadığımız sorunun mağduru olmak istemiyoruz. Kimse kısa vadeli çıkarlara odaklanarak bir gelecek inşa edemez. Biz demokrasi istiyoruz, biz sendikal haklarımızı kullanmak, özgürce örgütlenmek istiyoruz, kara kışta işten atılmak istemiyoruz, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınsın istiyoruz, iş cinayetlerinde ölmek istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz.”