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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Omicron’un hızlı bulaşıcılığı tedbirlerde değişikliğe sebep olmamakta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır” dedi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan sağlık bakanı özetle şunları söyledi:


* Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır.

* Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

* Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır.

* Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

* Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

* Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

* Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac’la olabilirsiniz

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