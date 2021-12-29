Boğaziçi’nde görevden alınan Candan: Gerekçe yürütmedikleri soruşturmaymış

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci tarafından üniversitedeki görevi sonlandırılan akademisyen Can Candan “Açtıklarını iddia ettikleri ama yürütüp sonuçlandırmadıkları soruşturmayı gerekçe gösterip üniversiteye girişimi 11 Ekim’den bu yana engellediler” dedi.

Belgesel sinemacı ve akademisyen Candan’ın 14 yıldır çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine, 16 Temmuz 2021 tarihinde, o zaman henüz rektör vekili olan Naci İnci tarafından son verilmişti.

Prof. Dr. Naci İnci’nin sözlü talimatıyla 11 Ekim’de Candan’ın kampüse girişi özel güvenlik görevlilerince engellenmişti.

Candan Twitter hesabından görevinin sonlandırılması sürecinde yaşanan hukuksuzlukları anlattı.

Boğaziçi Rektörlüğü’nden görevine son verildiğine dair ‘mesnetsiz iddialar ve hakkında soruşturma açıldığı iddiası içeren’ yazıdan beş ay sonra ilk defa eline bir yazı daha ulaştığını belirten Candan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yazıyla 29 Aralık günü beni ilk defa soruşturmaya davet ediyorlar. Beş buçuk ay önce yürütmedikleri, sonuçlandırmadıkları ama haksız, hukuksuz olarak görevden alınma sebebim olarak gösterdikleri soruşturmayı şimdi yürütmeye çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü açtığım dava sürecinde üst mahkeme nerede soruşturma belgeleri dedi. Madem soruşturma yapmadınız, nasıl görevden alınma sebebi olarak yürütmediğiniz, sonuçlandırmadığınız soruşturmayı kullanır, beni ve öğrencilerimi mağdur edersiniz?“

Candan soruşturmaya neden olarak gösterilen söz konusu paylaşımın ise kendisine ait olmayan, bir haber sitesinden tırnak içinde alıntıladığı sözler olduğuna dikkat çekti.

Erkan Başkan (@erkbas) söylediklerini bir haber portalından alıntıladım bak neler oldu… pic.twitter.com/WPrdOJJOwU — Can Candan (@yunusunbabasi) December 28, 2021

Bir süredir meslektaşlarının atanmış yönetime neden kendisinin kampüse girişinin engellendiği sorduğunu belirten Candan, sonunda yazılı bir yanıt alınabildiğini aktardı: “Gerekçe ‘idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma kararı verilmesi‘ymiş. Yani açtıklarını iddia ettikleri ama yürütüp sonuçlandırmadıkları soruşturmayı gerekçe gösterip üniversiteye girişimi 11 Ekim’den bu yana engellemekteler. Ve evet, soruşturma açma nedenleri de yukarıda paylaştığım benim sözlerimi içermeyen, alıntı içeren Twitter paylaşımım!…

‘Umarım bu yaşadıklarım incelenir’

Candan sözlerini şöyle noktaladı: “Peki görevden uzaklaştırılan 14 yıllık bir Boğaziçi akademisyeni derslere, konferansa, söyleşiye davet edilirse kampüse girişi engellenebilir mi? Eşini ofisine bırakamaz, doktorundan sağlık hizmeti alamaz, müşterisi olduğu banka şubesine gidemez, arkadaşlarını ziyaret edemez mi? Üyesi olduğum sendikam @egitimsen tüzüğüne göre hâlâ iş yeri temsilcisiyim. Üniversitede sendikal faaliyet yürütmemin engellenmesi (17.12.2021 tarihinde yapıldığı gibi) suç değil mi?

Umarım hukuk fakültelerinde bir vaka çalışması olarak incelenir günün birinde bu yaşadıklarım. Epey öğretici malzeme var gibi bu yapılan hukuksuzluklarda… Ve bu gecelik son olarak: Bu ‘soruşturma davet yazısı’na dair yazılı beyanımdan: ‘Yapılan soruşturma usul ve yasaya aykırıdır. Makamınızın çağrısına yönelik yanıtlarım yazılı olarak sunulmakta olup ayrıca belirtilen tarih ve saatte makamınıza gelinmeyecektir‘.”