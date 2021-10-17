Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan’a destek

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevi sonlandırılan akademisyen Can Candan’a sosyal medya üzerinden ‘#CanCandanBoğaziçidir’ ve ‘#ÜniversitelerHerkesindir’ etiketleriyle destek verdi.

Fotoğraf: Twitter

Her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde düzenlediği eylemlerin fotoğraflarını yayınlaması ve öğrencilere verdiği destekle bilinen Candan’ın haziran ayında sözleşmesi uzatılmamış, sinema ve belgesel alanında verdiği dersler de son bulmuştu.

Candan, dersine bu dönem de devam edeceğini, ilk oturumun Güney Kampüs meydanında 11 Ekim’de verileceğini duyurmuştu. Dersi vermek üzere kampüsün kapısını giden akademisyen, içeri alınmadığını, kapıdaki görevlilerin kendisine bunun rektör talimatı olduğunu söylediğini belirtmişti.

Candan’a destek veren meslektaşları bugün sosyal medyada yeni bir kampanya başlattı. Çok sayıda akademisyen sosyal medya hesaplarından Candan’ın ‘okula alınmamasını kabul etmediklerini, hiçbir meslektaşlarından vazgeçmeyeceklerini’ duyurdu.

Üniversitemize 14 yıl hizmet eden hocamız Can Candan’ın keyfi nedenlerle kampüse girişinin engellenmesini #KabulEtmiyoruz meslektaşlarımızdan #Vazgeçmiyoruz Can hoca meslektaşları ve öğrencileri ile @UniBogazici kampüsünde olmalı. #CanCandanBoğaziçidir #ÜniversitelerHerkesindir pic.twitter.com/pjFbhW48Oj — Lale Akarun (@LaleAkarun) October 17, 2021

Can Candan hocamız meslektaşları ve öğrencileri ile @UniBogazici kampüsünde olmalı. Üniversitemize 14 yıl hizmet eden Can candan hocamızın keyfi nedenlerle kampüse girişinin engellenmesini #KabulEtmiyoruz Meslektaşlarımızın hiçbirinden #Vazgeçmiyoruz#CanCandanBoğaziçidir — fatma gok (@fadime_gok) October 17, 2021

Can Candan meslektaşları ve öğrencileri ile @UniBogazici kampüsünde olmalı. Üniversitemize 14 yıl hizmet eden Candan’ın keyfi nedenlerle kampüse girişinin engellenmesini #KabulEtmiyoruz Meslektaşlarımızın hiçbirinden #Vazgeçmiyoruz#CanCandanBoğaziçidir #ÜniversitelerHerkesindir — Mine Eder (@MineEder) October 17, 2021

Can Candan meslektaşları ve öğrencileri ile @UniBogazici kampüsünde olmalı. Üniversitemize 14 yıl hizmet eden Candan’ın keyfi nedenlerle kampüse girişinin engellenmesini #KabulEtmiyoruz Meslektaşlarımızın hiçbirinden #Vazgeçmiyoruz#CanCandanBoğaziçidir #ÜniversitelerHerkesindir pic.twitter.com/ihZLB2QzIE — Cem Say (@say_cem) October 17, 2021

Can Candan meslektaşları ve öğrencileri ile @UniBogazici kampüsünde olmalı. Üniversitemize 14 yıl hizmet eden Candan’ın keyfi nedenlerle kampüse girişinin engellenmesini #KabulEtmiyoruz Meslektaşlarımızın hiçbirinden #Vazgeçmiyoruz#CanCandanBoğaziçidir #ÜniversitelerHerkesindir pic.twitter.com/d9XuVjmitt — Mert Arslanalp (@arslanalp_mert) October 17, 2021

Can Candan, meslektaşları ve öğrencileri ile kampüste olmalıdır.



Üniversitemize 14 yıl hizmet eden Can hocamızın keyfi nedenlerle kampüse girişinin engellenmesini #KabulEtmiyoruz.



Meslektaşlarımızın hiçbirinden #Vazgeçmiyoruz.#CanCandanBoğaziçidir #ÜniversitelerHerkesindir pic.twitter.com/ritdX7aKup — Tolga Sutlu (@TolgaSutlu) October 17, 2021