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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan’a destek

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevi sonlandırılan akademisyen Can Candan’a sosyal medya üzerinden ‘#CanCandanBoğaziçidir’ ve ‘#ÜniversitelerHerkesindir’ etiketleriyle destek verdi.

Fotoğraf: Twitter

Her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde düzenlediği eylemlerin fotoğraflarını yayınlaması ve öğrencilere verdiği destekle bilinen Candan’ın haziran ayında sözleşmesi uzatılmamış, sinema ve belgesel alanında verdiği dersler de son bulmuştu.


Candan, dersine bu dönem de devam edeceğini, ilk oturumun Güney Kampüs meydanında 11 Ekim’de verileceğini duyurmuştu. Dersi vermek üzere kampüsün kapısını giden akademisyen, içeri alınmadığını, kapıdaki görevlilerin kendisine bunun rektör talimatı olduğunu söylediğini belirtmişti.

Candan’a destek veren meslektaşları bugün sosyal medyada yeni bir kampanya başlattı. Çok sayıda akademisyen sosyal medya hesaplarından Candan’ın ‘okula alınmamasını kabul etmediklerini, hiçbir meslektaşlarından vazgeçmeyeceklerini’ duyurdu.

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