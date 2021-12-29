Nebati yine televizyonda: Zarar edenler ‘döviz gidiyor’ diyenlere dava açsın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ben zarar eden bütün vatandaşlara açık çağrıda bulunuyorum: Kim ki döviz gidiyor, kendinize tedbir alın ve adımlarınızı atın diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış şeye yönlendirdiler” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TL’deki değer kaybını durdurmak için açıkladığı Türk Lirası mevduatına döviz koruması ile birlikte Merkez Bankası’nın da ‘arka kapıdan’ döviz satmaya başlaması, 18,4 zirvesini gören dolar/TL’yi 10,20’ye kadar indirmişti.

Son günlerde sık sık televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkan Nebati, bu akşam CNN TÜRK’te ‘Tarafsız Bölge’ isimli programda konuştu.

Ahmet Hakan’a konuşan Nebati’nin açıklamalarından öne çıkan satıbaşları şöyle:

* Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında.

* Küçük yatırımcılar çarpıldı. Sosyal medya, troller, bunlar sadece ve sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza yönelik, iktidardan devirmek için hedef alanların söyledikleri.

* 2013 yılında bir şeyin farkına vardı Türkiye: Enflasyon düşmüş, faiz onun da altında, şahane bir tablo. Ama sorunları görüyor. TL’nin değeri yüzde 110’a çıkmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 56, ‘İmdat’ diyor rakamlar.

* Cari açık veriyorsun, en tehlikelisi de çok sıcak para var. Makroekonomik göstergeler işaret veriyor, cumhurbaşkanımız da bu yönde adımlar atmaya başlıyor.

* Doları yükseltmem aklımı yitirmem demektir.

* Ben eklektik olmaktan korkmam. (Hakan: Bence de eklektik iyi bir şeydir.)

* Sayın cumhurbaşkanımızın kürsüye çıkışından anlıyorsunuz bir şeyler olacağını.

* Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum; biz bir şey yaptık mı? ‘Yok efendim.’ Lan nasıl? Harika. 20 Aralık büyük bir geceydi.

* (TRT yayınında sunucunun ekonomik güven sorusunda “Gözlerime bakar mısınız” demesi) Ekonomi rakam demek değildir. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.

* Muhalefet partisi için çok büyük bir imkan elde edilmiş. ‘Geliyor gelmekte olan’ diyor. Onların sloganını kullanıyorsun diyorlar, onların kullandığı her şeyi kullanacağım, onlara bir şey bırakmayacağım. Şunu bilsinler: Geldi, gelmekte olan geldi.

* Merkez Bankası bence bağımsız.

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