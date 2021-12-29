Muharrem İnce: Benim tahminim, iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın 26 Haziran’da seçim yapmayı planladığını öne sürdü.

AA’nın haberine göre Kastamonu ziyaretinde Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Doğa Kültür Köyü’nde basın toplantısı düzenleyen İnce, ‘seçimlerde sürpriz yapacaklarına, kilit parti olacaklarına ve olağanüstü oy oranına ulaşacaklarına inandığını’ söyledi.

“Beş yıldızlı demokrasiyi kurmadan, beş yıldızlı turizme sahip olamayız” diyen İnce, 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri hedeflerini sıraladı.

Siyasi partilere, “Yapılacak seçimde Hazine yardımı almayalım” çağrısında bulunan İnce sözlerine şöyle devam etti:

“Biz nasıl şu anda Hazine yardımı almadan bu gördüğünüz gönüllülerle masraflarımızı karşılıyorsak bir defaya mahsus bu kriz döneminde siyasi partiler Hazine yardımı almasınlar ve bu yardım fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleriyle kampanyalarını yürütsün. Bu fakir milletten aldıkları paralarla sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlasın, hepimiz birlikte olalım. Hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun.”

Gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV ve ÖTV’nin mutlaka düşürülmesi gerektiğini söyleyen İnce şunları söyledi: “Benim tahminim, iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor. ‘Nereden çıkardınız bunu’ derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran’ı boş bıraktı. Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir Hazine yardımı alacaklar, hem de seçim parası alacaklar. İki kere… Bu yazıktır, günahtır. Bu Hazine yardımlarından ve seçim paralarından bu kriz döneminde vazgeçip, bunu millete, fakir fukaraya verip, eşit şartlarda rekabet etmeliyiz.”

Memleket Partisi olarak 6 Şubat’tan itibaren yapılacak her seçime girme haklarının olduğunun altını çizen İnce, sloganlarının “Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket” olduğunu söyledi.