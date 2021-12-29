MB’nin 2022 planı: İlk çeyrekte para politikası gözden geçirilecek

Merkez Bankası (MB) 2022 yılına ilişkin ‘Para ve Kur Politikası’ metnini yayımladı. Metinde orta vadeli enflasyon hedefi yüzde beş düzeyinde korunurken, finansal istikrar vurgusu da yapıldı.

MB Para Piyasası Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz neden, enflasyon sonuç’ teorisi doğrultusunda eylül ayında gevşek para politikasına geçmiş, dört ayda 500 baz puan faiz indirilmişti. Ancak bugüne dek istenen sonuç elde edilememiş, TL hızla değer kaybederken, enflasyon beklentileri yüzde 30’un üstüne çıkmıştı.

Politika metninde 2022’nin ilk çeyreğinde yürütülen para politikasının etkilerinin yakından takip edileceği, bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir gözden geçirme yapılacağı ifade edildi.

Metinde şunlar kaydedildi: “Para politikası kararlarının birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek. Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecek. Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinde yapısal faktörlerin etkisi önemli, katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal reformlara devam edilmesi fiyat istikrarına katkıda bulunacak.”

Öte yandan metinde yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının kullanılacağı belirtildi: “MB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk Lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.”

Enflasyon hedeflemesinin sürdürüleceği, yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğu, fiyat istikrarı yanında, finansal istikrarın da gözetileceği belirtildi.

Döviz rezervinin güçlendirileceği belirtilen politika metninde şunlar kaydedildi: “Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından MB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. MB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir”.

Swap görüşmelerine devam

Metinde 2022 yılında diğer merkez bankaları ile swap anlaşmalarının imzalanmasına yönelik görüşmelere devam edileceği de vurgulandı.

Temel çerçeve

MB’nin açıkladığı 2022 Para ve Kur Politikası metninde ‘Temel Çerçeve’ bölümü şöyle:

1. Merkez Bankası’nın (MB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

2. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

3. MB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

4. MB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

5. MB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, MB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

6. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

7. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından MB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. MB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

8. MB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.