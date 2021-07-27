Akşam Postası / 27 Temmuz 2021

İmamoğlu da Bolu belediye başkanının ‘söylemlerini kabul etmedi’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancılara yönelik ayrımcı ifadeler kullanan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan’a katılmadığını söyledi.

İmamoğlu, AKP’li Kavakçı hakkında rapor hazırlatıp savcılığa sundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın İBB çalışanıyken ABD’ye doktoraya gönderilmesi ve vekilliği sırasında İBB’den maaş almaya devam etmesine dair rapor hazırlattı. Rapor Bakırköy başsavcılığına sunularak suç duyurusunda bulunuldu.

İkizderelilere huzur yok: Cengiz’in kamyonlarından ‘korna’lı taciz

Fotoğraf: Diken

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan halk direnişi 95’inci gününde. Çalışmaların artmasıyla beraber bölge halkının yaşam alanı daha da daralıyor. Zaten evlerinin suyu çamur olarak akan halk şimdi de toz nedeniyle nefes alamaz hale geldi. Bunun üzerine bir de kamyonlar evlerin önüne park edildi.

Bakanlığın İstanbul tanıtım videosuna tepki: Çok güzel bir yermiş, hangi ülke?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı İstanbul tanıtım videosu Twitter’da tepkilere neden oldu. “Aynı İstanbul’dan bahsettiğimize emin miyiz” sorusunu akıllara getiren video için hükümete ‘ikiyüzlülük‘ eleştirisi yapıldı.

Alman hükümeti ‘infaz listeleri’ni inceliyor

Alman hükümeti Türkiyeli muhalif gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listelerini incelediğini açıkladı.

Koca: Birinci doz aşı olmayanların sayısı 22 milyon 344 bine düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407’ye düştüğünü açıkladı.

IMF Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,8’e düşürdü. Nisandaki görümün raporunda beklenti yüzde 6 seviyesindeydi.

Araştırma: Az miktarda içki, kalp rahatsızlığı geçirenler için faydalı olabilir

Britanya’daki bir araştırmada, kalp hastalığı olanların, günlük az miktarda içki tüketmesi durumunda yeniden kalp rahatsızlığı yaşama riskinin azaldığı görüldü.

Bu kez Konya: Baraj gölünde binlerce balık öldü

Fotoğraf: DHA

Konya’daki May Barajı’nda kuraklık ve sudaki oksijen düşüklüğü nedeniyle toplu balık ölümü görüldü.

Amazon haberi yalanladı, Bitcoin’de ralli bitti

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un bu yıl Bitcoin ile ödeme kabul edeceği yönündeki haberi yalanlamasının ardından dün 40 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti.

Venezuela’da iki Delta tespit edildi, biri Türkiye’den

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta iki Delta varyantının tespit edildiğini, bunlardan birinin geçen günlerde Türkiye’de bulunduktan sonra Venezuela’ya dönen genç bir sporcu olduğunu söyledi.

Gazete ve dergi tirajları yüzde 20’den fazla düştü

Türkiye İstatistik Kurumu yazılı medya istatistiklerine göre, 2020’de gazete ve dergilerin tirajı yüzde 20’den fazla düştü. Aynı dönemde resmi ilan ve reklam bedellerinde de gerileme var.

Kartlı ödeme yaygınlaşsa da nakit kullanımı hala ilk tercih

Merkez Bankası’nın anketine göre, kartlı ödemeler günlük hayat içinde giderek daha fazla yer tutsa da nakit alışkanlığı hala çok daha baskın.

Bezos’tan NASA’ya, ‘Ay’a geri dönüş projesi’ için 2 milyar dolarlık teklif

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta, beraberindeki üç kişiyle ilk uzay yolculuğunu yapan ABD’li milyarder Jeff Bezos, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA), ‘Ay’a geri dönüş projesi’ kapsamında kullanılacak insanlı iniş aracının yapımının ihalesi için bir kez daha düşünülmesini isteyerek 2 milyar dolar (17,15 milyar lira) teklif etti.

Son ana kadar mücadele: Türk voleybol takımı, İtalya’ya yenildi

Fotoğraflar: AA

A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndaki ikinci maçında İtalya’ya 3-1 kaybetti.

Olimpiyat tarihinde kadın boksunda Türkiye’nin ilk zaferi Busenaz’dan

Fotoğraf: AA

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda kazandığı ilk galibiyete imza attı.

Evinin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir buldu

Fotoğraf: Gamage/Facebook

Sri Lanka’da bir evin arka bahçesinde, dünyanın en büyük safir yıldız kümesinin bulunduğu bildirildi.

Yanında patates kızartması istemeden önce iyi düşünün: Fiyatıyla Guinness rekoru kırdı

Fotoğraf: Reuters

ABD’deki bir restoranda, “Yanında patatates kızartması ister misiniz” sorusunu yanıtlamadan önce iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü servis ettiği 200 dolarlık patates kızartmasıyla dünyanın en pahalısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.