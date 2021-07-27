Olimpiyat tarihinde kadın boksunda Türkiye’nin ilk zaferi Busenaz’dan

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan halk direnişi 95’inci gününde. Çalışmaların artmasıyla beraber bölge halkının yaşam alanı daha da daralıyor. Zaten evlerinin suyu çamur olarak akan halk şimdi de toz nedeniyle nefes alamaz hale geldi. Bunun üzerine bir de kamyonlar vatandaşın evinin önüne park edildi. Diken’e konuşan İkizdereli Ali Baş, “Günlerdir toz bulutlarından dolayı nefes alamıyorduk. Sularımız zaten haftalardır bulanık akıyor. Üstüne bir de kamyon şoförleri bilerek korna çalarak bizleri rahatsız ediyor” dedi.