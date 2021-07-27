Olimpiyat tarihinde kadın boksunda Türkiye’nin ilk zaferi Busenaz’dan

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda kazandığı ilk galibiyete imza attı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın dördüncü gününde, 23 yaşındaki dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska’yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Sürmeneli mücadele sonrası şunları söyledi: “İyi başladık, iyi bitirmeyi planlıyoruz. Türk halkına da sabah kalkıp beni izledikleri için teşekkür ederim. Ben burada Türk halkına İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum.”
Sürmeneli, çeyrek final müsabakasında 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06:03’te Ukraynalı Anna Lysenko ile karşı karşıya gelecek.