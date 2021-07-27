Gazete ve dergi tirajları yüzde 20’den fazla düştü

Türkiye İstatistik Kurumu yazılı medya istatistiklerine göre, 2020’de gazete ve dergilerin tirajı yüzde 20’den fazla düştü. Aynı dönemde resmi ilan ve reklam bedellerinde de gerileme var.

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Gazete ve dergi sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların yüzde 54,4’ü dergilerden oluştu.

Gazete ve dergilerin tirajı ise söz konusu dönemde yüzde 20,9 azaldı. Ülkede 2020’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olarak hesaplandı, bunun yüzde 94,8’ini gazeteler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 91,1’i yerel

Türkiye’de geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 91,1’i yerel, yüzde 6,5’i ulusal, yüzde 2,4’ü ise bölgesel yayın yaptı. Toplam tirajın ise yüzde 82,4’ü ulasal gazetelerin olurken, geri kalan küçük kısım yerel ve bölgesel gazetelere ait.

Dergilerin ise yüzde 69,1’i ulusal, yüzde 27,7’si yerel, yüzde 3,3’ü bölgesel.

Yayınlar siyasi ve haber ağırlıklı

2020’de yayınlanan gazetelerin yüzde 89,9’u siyasi, haber, güncel, yüzde 1,8’i sektörel, mesleki, yüzde 1,7’si yerel yönetim içerikli oldu. Dergilerin ise yüzde 17,9’u sektörel, mesleki, yüzde 15,1’i akademik, yüzde 7,4’ü eğitim, sınav içerikli.

Reklam gelirlerinde azalma var

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 lira oldu.

Daha önce sızan BİK rakamları, bu ilanların büyük kısmının da hükümete yakın medya kuruluşlarına gittiğini bir kez daha tescillemişti. Sızan belgelerde BİK’in, 2020’de 416 milyon 182 bin lira tutarında ilan ve reklam dağıttığı, bunun 182 milyon 492 bin 436 lirası ulusal yayın yapan hükümet destekçisi 30 gazeteye dağıtıldığı bilgisi yer almıştı. Muhalif gazetelerin tümünün pastadaki payının ise sadece yüzde 22’de kaldığı görülüyordu.