Yanında patates kızartması istemeden önce iyi düşünün: Fiyatıyla Guinness rekoru kırdı

ABD’deki bir restoranda, “Yanında patatates kızartması ister misiniz” sorusunu yanıtlamadan önce iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü servis ettiği 200 dolarlık patates kızartmasıyla dünyanın en pahalısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraf: Reuters

New York kentinde, Manhattan’ın en lüks bögelerinden Upper East Side’da bulunan Serendipity, servis ettiği dünyanın en pahalı hamburgeri (295 dolar/2 bin 500 lira) ve en pahalı sundea dondurmasıyla (1000 dolar/8 bin 500 lira) iki rekorun sahibiydi.

Üçünücü rekoru getiren patates kızartmasını 200 dolarlık fiyata satolmasının nedenlerine gelince…

‘The Crème de la Crème Pomme Frites’ isimli tabak, Türkiye’de iki yıl önce dört kişilk bir ailenin açlık sınırına denk gelen bir fiyata satışa sunulduğu yolculuğuna Chipperbec patatesi olarak başlıyor. Sirke ve şampanyayla blanch işlemi yapılan patatesler daha sonra saf kaz yağında iki kez kızartılıyor. Ardından trüf yağı ve trüf tuzu ile tatlandırılıyor. Üzerine yenilebilir altın ve ince kesilmiş trüf mantarı serpilen patatesler kristal bir tabakta yanında orkide ve yine trüfle hazırlanan mornay dip sosla servis ediliyor.

Restoranın şefi Joe Calderone, “İnsanlar buraya kutlama yapmak, hayatın gerçeklerinden kaçmak için geliyor” diyor.

Covid-19 önlemleri nedeniyle uzun süredir kapalı olan restoranda bu özel patateslerin yeniden açılış için iyi bir fikir olduğu düşünülmüş.

Stratejileri işe yaramış gibi görünüyor. Patatesi tatmak isteyenler için sekiz haftalık bekleme listesi var.