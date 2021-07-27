Son ana kadar mücadele: Türk voleybol takımı, İtalya’ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’ndaki ikinci maçında İtalya’ya 3-1 kaybetti.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ariake Arena’da düzenlenen maçta ilk seti İtalyanlar 25-22 kazandı. Türkiye ikinci seti 25-23’le önde bitirerek setlerde durumu 1-1’e getirdi.

Ancak İtalya üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 25-15 kazanarak maçı 3-1 galip tamamladı.

Türkiye’de üç oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Zehra Güneş 14 sayıyla takımın en skoreri olurken, Meryem Boz ve Eda Erdem Dündar da 11’er sayıyla çift haneye ulaştı.

İtalya’da ise Paola Egonu 29 sayıya ulaşarak maçta en çok sayı atan oyuncu oldu. Caterina Chiara Bosetti 13, Sarah Luisa Fahr da 10 sayı kaydederek çift haneye çıktı.

Milliler, 29 Temmuz’da ABD, 31 Temmuz’da Arjantin, 2 Ağustos’ta da Rusya Olimpiyat Komitesi takımlarıyla karşılaşacak.