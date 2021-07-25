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A Milli Kadın Voleybol Takımı iyi başladı: Son Olimpiyat şampiyonu Çin’e set yok

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda, A Milli Kadın Voleybol takımı ilk maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 yendi.

Fotoğraflar: AA

Cuma günü başlayan 8 Ağustos’ta sona erecek Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi takım sporlarında temsil eden tek ekip kadın voleybolcular, 80 dakika süren maçta 1. seti 21-25, 2. seti 14-25, 3. seti 14-25 kazandı.


Maçta Türkiye’nin en skorer ismi 18 sayıyla Ebrar Karakurt oldu. Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu dört, Cansu Özbay ise üç sayıyla maçı tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında salı günü İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 10.25’te başlayacak.

A Millli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele ediyor.

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