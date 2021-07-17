Tokyo’daki olimpiyat semtinde ilk pozitif Covid-19 vakası

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020-21 dönemi için verilen 8 milyon yolcu garantisinin ancak 272 bin 676’sı doldurulabildi. Yıl sonuna kadar 7 milyon 727 bin 324 yolcu gelmezse Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 12 milyon dolar daha ödenecek.