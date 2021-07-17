Olimpiyat Oyunları’nda bu genç atletlere dikkat!

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları’nın bu yıla ertelenmesi bazı olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcuların yarışmaları kaçırmasına neden olsa da pek çok genç yeteneğin kendini göstermesine olanak yaratacak.

Fotoğraflar: World Athletics

Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları’nda koşulan 43 bireysel kategoride ipi göğüsleyen atletlerden sadece 18’i Tokyo’da unvanını korumak için yarışabilecek. Normalde 2024’e kadar olimpiyat sahnesinde kendini gösteremeyecek genç isimlerden bazıları ise madalya adayı olarak öne çıkıyor.

23 Temmuz-8 Ağustos’ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yeni nesilde yıldız adayı olarak öne çıkan bazı isimler şöyle:

Selemon Barega, 10 bin metre

Etiyopyalı atlet Selemon Barega, sırasıyla 2016 ve 2017’de 18 ve 20 yaş altı dünya şampiyonluklarını kazandıktan sonra 2019’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 5 bin metrede gümüş madalyayı elde etti. 21 yaşındaki atlet ilk olimpiyat koşusunda 10 bin metrede boy gösterecek.

Jasmine Camacho-Quinn, 100 metre engelli

Jasmine Camacho-Quinn, Tokyo’da podyuma çıkarak, ülkesi Porto Riko’ya kadınlar kategorisinde ilk olimpiyat madalyasını getirmek istiyor. Bunu yapabileceğini sezon genelindeki dereceleriyle gösteren 24 yaşındaki atlet, 100 metre engelliyi bu sezon kendi rekorunu geliştirerek 12.32’de koştu. Dahası sezonun en hızlı diğer iki derecesi de ona ait.

Tara Davis, uzun atlama

Tara Davis uzun atlamada ‘7 metre kulübü’ne katılarak 7,14 metreyle ABD üniversite rekorunu eline aldı. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’ndan beri en iyi dereceyi yapan 22 yaşındaki atlet böylece ABD’nin tüm zamanlardaki en iyi beşinci derecesini kaydetti. Davis, ABD seçmelerinde de 7,04 metre atlayarak ülkesini ilk defa olimpiyatlarda temsi etme hakkı kazandı.

Alison Dos Santos, 400 metre engelli

Norveçli atlet After Karsten Warholm’ün dünya rekoru kırdığı Oslo’daki Elmas Ligi yarışında onun yanında koşanlardan biri olan Brezilyalı Alison Dos Santos, burada kendisine ait Güney Amerika rekorunu 47.38’le yenilemiş, üç gün sonra İsveç’in başkenti Stockholm’deki koşuda bunu da 0.04’le geliştirerek yarışı kazanmıştı. 21 yaşındaki Dos Santos Tokyo’da da bu derecelerin altına inmeyi deneyecek.

Mondo Duplantis, sırıkla atlama

Her ne kadar dünya rekoru sahibi bir atletin ‘yeni nesil’ kategorisine dahil edilmesi tartışmalı olsa sırıkla atlamada yıldız statüsüne şimdiden erişen ABD doğumlu İsveçli atlet Mondo Duplantis sadece 21 yaşında ve olimpiyat madalyası da dahil önünde kaydedebileceği nice başarılar var. Duplantis bu sezon çıktığı dört yarışta 6 metreyi geçerken, bunların en iyisi 6.10 metreye bugüne kadar kendisi hariç sadece iki atlet ulaşabilmişti. Duplantis, Tokyo’da 6.18’lik rekor derecesinin üstüne çıkmaya çalışacak.

JuVaughn Harrison, uzun atlama ve yüksek atlama

ABD seçmelerinde bir günde hem uzun atlamada (8,47 metre) hem de yüksek atlamada (2,33 metre) olimpiyat hakkı kazanan JuVaughn Harrison, erkekler kategorisinde 1912’den beri bunu yapan ilk atlet. Harrison’ın dereceleriyle bunu yapabilen atletse bulunmuyor. Tokyo’da iki yarışın farklı günlerde olduğu düşünülürse Harrison’un madalya şansı hiç az değil.

Erriyon Knighton, 200 metre

17 yaşında 200 metrede 19.88 koşarak, yaş grubunda daha önce Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt’un elinde olan iki en iyi dereceyi hanesine yazdırmayı başaran Erriyon Knighton, ABD seçmelerindeki 19.84’lük derecesiyle ABD’yi olimpiyatlarda temsil etmeye hak kazanan en genç atlet oldu.

Nicola McDermott, yüksek atlama

Avustralya Şampiyonası’nda 2 metreyi atlayarak, Okyanusya rekoru kıran 24 yaşındaki atlet Nicola McDermott, bunu Stockholm’deki Elmas Ligi yarışında 1 cm daha geliştirdi. Çıktığı ilk Dünya Atletizm Şampiyonası’nda istediği sonucu elde edemeyen genç atlet, Tokyo’da şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.

Sydney McLaughlin, 400 metre engelli

Duplantis gibi Sydney McLaughlin de şimdiden dünya rekoru sahibi olsa da ABD elemelerinde 400 metre engellide 51.90’lık derecesiyle bir üst seviyeye çıkabileceğini gösterdi. McLaughlin, 18 ve 20 yaş altında da yaş grubunda en iyi derecelerin sahibi. Olimpiyat takımına ilk kez 16 yaşındayken giren ve şimdi 21 yaşında olan atlet, yarışlara damgasını vurmak istiyor.

Athing Mu, 800 metre

Sahneye 16 yaşındayken 2019’daki salon atletizm şampiyonasında çıkan Athing Mu, 1:23.57 ile 600 metrede tüm zamanların en iyi ikinci derecesini elde etmişti. ABD seçmelerini de 1:56.07’yle kendi rekorunu geliştirerek adeta domine eden 19 yaşındaki Mu, bu özgüvenle Tokyo’da da başarı kovalayacak.