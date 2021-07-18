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Olimpiyat köyünde Güney Afrikalı iki futbolcunun testi pozitif çıktı

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına beş gün kala iki sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. İkili, olimpiyat köyünde virüse yakalanan ilk sporcular.

Olimpiyat köyünün girişi. Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl düzenlenmesi planlanan organizasyon pandemi nedeniyle ertelenmişti. Japonya’nın başkenti Tokyo’nun evsahipliği yapacağı dev organizayona seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı. Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, dün, olimpiyat köyünde ilk pozitif Covid-19 vakası tespit edildiğini açıklamıştı. Testi pozitif çıkan kişinin sporcu olmadığı belirtilmişti.


Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Olimpiyat köyünde testi pozitif çıkan iki sporcunun Güney Afrikalı futbolcular olduğu açıklandı. Güney Afrika Futbol Federasyonu, yüksek ateş şikayeti bulunan Thabiso Monyane ve Kamohelo Mahlatsi’nin virüse yakalanan isimler olduğunu duyurdu. Takım adına açıklama yapan Mxolisi Sibam, dün de video analizi yapan bir ismin testinin pozitif çıktığını belirterek, “Burada üç Covid-19 vakamız var. İki oyuncu bir de çalışan” dedi.

Organizasyon komitesi, bugün ‘Olimpiyat’la ilintili’ 10 yeni vakanın görüldüğünü, medya mensubu ve personelin de bunlara dahil olduğunu açıkladı. Bu sayı dün (cumartesi) 15’ti.

Tokyo 2020 sözcüsü Masa Takaya, Olimpiyat köyündeki üç vakanın aynı ülke ve branştan olduğunu ifade ederek, “Odalarında izole edilmiş durumdalar. Takımın geri kalanına da test yapıldı” dedi.

Tokyo’daki olimpiyat köyünde ilk pozitif Covid-19 vakası

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