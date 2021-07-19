Olimpiyat yatakları sekse dayanıklıymış!

Hayalden ve derinlikten yoksun; sosyolojiye, şiire, sanata, ekonomiye yıldızlar kadar uzak spor yazıları, okuyanı da fakirleştiriyor, üzerine yazıldığı sporu da…

Her şeyin birbiriyle bağlı olduğu bu dünyada, maç yazılarını bir olay yeri inceleme titizliği ile yazan İslam Çupi usta ve o kuşak yalnızca yazdıkları sayfalara değil, yaşama da değer katıyorlardı.

Neydi o kaybettiğimiz, neydi?