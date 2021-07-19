Olimpiyat yatakları sekse dayanıklıymış!

Tokyo Olimpiyat Komitesi, Covid-19 önlemleri kapsamında, katılımcıların seks yapmasını önlemek için odalara karton yatak yerleştirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Yatağın üzerinde zıplayarak ‘kalite kontrol denemesi’ yapan İrlandalı oyuncu Rhys Mcclenaghan’ın tweeti’ni yanıtlayan komite “Efsaneyi çürüttüğün için teşekkürler” dedi.
Pandemi nedeniyle geçen yıl yerine bu yıl Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen olimpiyat oyunlarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı: Seks karşıtı yataklar! Komitenin Covid-19 önlemleri kapsamında sporcuların yakınlaşmasını engellemeye çalıştığı öne sürüldü.
İddialar üzerine İrlandalı jimnastikçi Rhys Mcclenaghan yatağın üzerine çıktı ve karton yatakların seksi engelleyemeyeceğini göstermeye çalıştı.
Olimpiyat komitesinin Twitter hesabı üzerinden Mcclenaghan’ın tweet’i alıntılanarak şu ifadeler kullanıldı: “Efsaneyi çürüttüğün için teşekkürler. Sürdürülebilir karton yataklar sağlamdır!”