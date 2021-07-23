Tokyo Olimpiyat Oyunları başladı: Ayrıyız belki ama yalnız değiliz

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları başladı. Organizasyon, 1964’ten sonra ikinci kez Tokyo’da düzenleniyor.

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Geçen yıl düzenlenmesi planlanan organizasyon pandemi nedeniyle ertelenmiş, bu yılda salgının gölgesinde düzenlenen dev organizasyona seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak. Olimpiyat köyünde maske zorunluluğu var, her gün düzenli test yapılacak.

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TSİ saat 14:00’te başlayan açılış törenindeki temalar da pandemiden etkilenmişti. İlk bölümün başlığı ‘Ayrıyız belki ama yalnız değiliz’ olarak belirlenmişti. Japonya İmparatoru Naruhito ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve az sayıda davetlinin izlediği törende dünyada Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu yapıldı.

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Törendeki gösterilerin ardından sporcuların geçit töreni başladı. Her Olimpiyat’ta olduğu gibi Yunanistan’ı temsil eden sporcularla başlayan geçit töreninde Türkiye Japon alfabesine göre sıra belirlendiği için 121’inci sıradaydı.

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Türk Bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka taşıdı. Takımlar arasında ülkelerin yanı sıra sığınmacılardan oluşan takım da vardı.

Geçit töreni sonrasında sırada Olimpiyat yemini ve konuşmalar vardı. IOC Başkanı Bach, “Bugün umut günü. Hayal ettiğimizden çok farklı ama hepimiz buradayız. Cömert ev sahiplerimiz Japon halkı sayesinde buradayız. Her birinize teşekkür ediyoruz. Organizayon komitesi müthiş bir iş çıkarttı” dedi.

Japon İmparatoru Naruhito’nun deklare etmesiyle Olimpiyat Oyunları ‘resmen’ başladı ve beş kıta ve sığınmacı takımını temsilen altı sporcunun taşıdığı Olimpiyat bayrağını getirdi. Bayrak göndere çekildi, Olimpiyat marşı okundu.

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Pandemi nedeniyle düzenlenmesine karşı çıkan Japon halkı protesto gösterileri düzenledi. Bugün açılışa saatler kala da Tokyo’da gösteri vardı.

Türkiye’yi 108 sporcu temsil ediyor

Türkiye’yi halter, judo, güreş, eskrim, yelken, yüzme, atletizmin aralarında olduğu 18 branşta 108 sporcu temsil edecek. Bu, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda 114 sporcuyla yapan Türkiye’nin en geniş ikinci kadroyla katıldığı organizasyon olacak. Takım sporlarının tek temsilcisi A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı.

AFP’nin derlediği verilere göre 205 ülkeden toplam 15 bin 400 sporcu katılacak. Bunların 4 bin 400’ü Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek.

12 yaşında sporcu da var 66 yaşında sporcu da

Madalya için mücadele edecek isimler arasında 12 yaşındaki Suriyeli masa tenisi oyuncusu Hend Zaza ve 66 yaşındaki Avustralyalı binici Mary Hanna ‘yaşları’ itibariyle dikkat çeken isimleri. Hanna, Olimpiyat tarihinin, en yaşlı ikinci kadın sporcusu olacak.

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Organizasyonun bütçesi geçen yıl 1,64 trilyon yen olarak belirlenmişti. Bu tutar, erteleme nedeniyle 294 milyar yen arttı.

33 dalda mücadele

Okçuluktan güreşe sporcular 33 dalda yarışacak. Programda, 339 yarış, müsabaka, maç var. Karate, sörf, sportif tırmanış ve kaykay bu yıl Olimpik branşlara dahil edildi.

Paralimpik Oyunları’nda ise 22 dalda mücadele edilecek. 539 yarış, müsabaka, maç var.

Sporcular, toplam 43 stat, salon, havuzda yarışacak.

Madalyalar atıktan, 6,21 milyon eski cep telefonu kullanıldı

Dağıtılacak 5 bin altın, gümüş ve bronz madalya, dönüştürülmüş metallerden yapıldı. Toplam ağırlıkları 79 bin ton olan eski laptop, oyun konsolu, dijital kameralarıın aralarında olduğu elektronik eşya atıkları kullanıldı. Projeye mağazalar, kullanılmayan 6,21 milyon cep telefonu bağışladı.

160 bin prezervatif

‘Gereksiz fiziksel temas’tan kaçınmaları ve ‘hediye olarak kabul edip eve götürmeleri’ önerilen sporculara 160 bin prezervatif dağıtılacak.