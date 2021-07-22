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Yaramazlara biraz batar!

Olimpiyat tören sorumlusu, Holokost hakkındaki sözleri nedeniyle görevden alındı

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde sular durulmuyor. Oyunların açılış töreninden sorumlu bir yetkili, geçmişte Yahudi Soykırımı (Holokost) hakkında yaptığı şaka nedeniyle görevden alındı.

Covid-19 salgını gölgesinde tereddütler içinde düzenlenmeye çabalanan oyunlar için bu ilk olay değil. Görevden alma haberi, törenler için bestecilik yapan bir müzisyenin geçmişte yaptığı engelli arkadaşlarına yönelik zorbalık ve taciz eylemleri nedeniyle istifa etmesinin ardından geldi.


Daha önceden de organizasyon komitesi başkanı Yoşiro Mori cinsiyetçi açıklamalarının ardından istifa etmiş, ‘yaratıcı işler’ başkanı da popüler bir Japon kadın şovmen hakkındaki yorumları nedeniyle koltuğunda kalamamıştı.

Organizasyon komitesine başkanlık eden Seiko Haşimoto, “Açılış törenine çok az bir zaman kala, birçok insanın yanı sıra Tokyo sakinleri ve Japon halkı için üzüntü ve endişeye yol açtığım için özür diliyorum” dedi.

Komedyenlik yaptığı dönemde “Soykırımcılık oynayalım” dediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Kentaro Kobayaşi de, ‘uygunsuz’ sözler kullandığını kabul ederek özür diledi.

Skandal üstüne skandal yaşanan oyunlar öncesinde, Olimpiyat oyunlarının Japonya’da düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan eski başbakan Şinzo Abe de törenlere katılmayacağını duyurdu.

Açılış töreni yarın yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları, 8 Ağustos’ta sona erecek.

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