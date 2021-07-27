Araştırma: Az miktarda içki, kalp rahatsızlığı geçirenler için faydalı olabilir

Britanya’da yapılan bir araştırmada, kalp hastalığı olanların, günlük az miktarda içki tüketmesi durumunda yeniden kalp rahatsızlığı yaşama riskinin azaldığı görüldü.

Fotoğraf: Rueters

Araştırmada hiç içmeyenlere kıyasla, haftada 105 grama kadar alkol tüketmenin halihazırda kalp rahatsızlığı olanları yeniden kalp krizi geçirme, inme ve angina (atardamarların daralmasından kanaklanan göğüs ağrıları) gibi ihtimallerden koruduğu görüldü. Söz konusu alkol miktarı bir şişe şaraptan biraz fazla ya da orta alkollü altı biraya karşılık geliyor. Bu miktar Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği haftalık tüketimin de altında.

Araştırmanın yazarı University College London’dan Chengyi Ding, “Bulgularımız kardiyovasküler hastalığı olanların yeniden bir kalp rahatsızlığı geçirmemek için içmeyi bırakmalarının gerekmeyebileceğini gösterdi. Ancak haftalık alkol tüketimini azaltmayı düşünmeliler” dedi.

BMC Medicine’da yayınlanan araştırma yazarları tarafından bugüne kadar halihazırda kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde içki tüketimini inceleyen en geniş çalışma olarak nitelendiriliyor.

Araştırma için kalp krizi, inme ya da angina yaşayıp 20 yıl boyunca takip edilen 14 bin kişinin verleri toplandı. 12 araştırmadan alınan sonuçların da analize eklenmesiyle toplamda 48 bin kişinin verileri dahil edilmiş oldu.

Elde edilen sonuçlara göre en az risk günde 6 ila 8 gram (haftada 42-56 gram arası) alkol tüketenlerde tespit edildi. Günde 8 gram alkol tüketenlerin, hiç içmeyenlere kıyasla, ikinci bir kardiyovasküler rahatsızlık geçirme riskinin yüzde 27 azaldığı görüldü. Miktarın daha da azaltılması durumunda, günde 6 gramdan az alkol tüketiminde, faydanın neredeyse iki katına çıktığı belirtildi. Bu kişilerde içmeyenlere kıyasla yeniden kalp krizi, inme gibi risklerin yüzde 50 oranında azaldığı görüldü.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nden Emmanuela Gakidou verilerin halihazırda kalp rahatsızlığı olanlar için geçerli olduğunu vurgulayarak içki tüketiminin siroz, kanser gibi belli başlı hastalıklar riskini artırdığını hatırlattı.