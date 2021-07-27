Akşener’de Avusturya başbakanına: Biz size 3 milyar avro verelim sen bizdekileri al

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un sığınmacılarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi: “Biz size 3 milyar avro verelim arkadaş, sen bizdekilerin tamamını al.”

Fotoğraf: AA

Sebastian Kurz “Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç’e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan’ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum” demişti.

ANKA’nın aktardığına göre Bitlis’teki ziyareti sırasında toplanan kalabalığa seslenen Akşener, şunları söyledi: “Bu Avusturya başbakanı densiz adam demiş ki; ‘Bütün göçler, Afganlar Türkiye’de kalsın. Biz de para verelim.’ Ben buradan huzurunuzda hem de Bitlislilerin huzurunda, Avusturya başbakanı olan arkadaşa diyorum ki; biz size 3 milyar avro verelim arkadaş, sen bizdekilerin tamamını al. Ağanın eli tutulmazmış.”