Vaka sayısı 20 bine dayandı!

Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 761 vaka, 51 can kaybı kayda geçti. Böylelikle kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’dan bu yana vaka sayısı 6 binin altından 20 bine dayanmış oldu.

Sağlık bakanlığının verilerine göre bir günde 246 bin 648 test yapıldı, iyileşen sayısı 7 bin 108 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşırken şu notu düştü: “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun.”