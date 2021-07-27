Bu kez Konya: Baraj gölünde binlerce balık öldü

Konya’daki May Barajı’nda kuraklık ve sudaki oksijen düşüklüğü nedeniyle toplu balık ölümü görüldü.

Fotoğraflar: DHA

Akören ilçesinde bulunan barajdaki su, bu yıl Konya Ovası’nı etkileyen meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi. Hem çekilme hem de sudaki oksijen seviyesinin düşüklüğü, binlerce balığın ölümüne neden oldu. Ölen balıklar kıyıları kapladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnek aldı. İncelemede, ölümlerde dış etkene rastlanmadı.

Ahmediye Mahallesi muhtarı Hayrettin Altın, baraj sularının bu yılki şiddetli kuraklık nedeniyle erken çekildiğini, oksijen dengesizliği nedeniyle balıkların ölümüne her yıl rastlanabildiğini ifade etti.