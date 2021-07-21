Yüksekova’da balık ölümleri: Oksijen yetersizliğinden kaynaklanıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Nehil sazlığındaki balık ölümleri endişeye neden oldu. Yüksekova Belediyesi’nde görevli veteriner Hekim Kaçan, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak debinin azaldığını, o bölgelerdeki oksijen yetersizliğinin balık ölümlerine neden olduğunu söyledi.

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Son günlerde balık ölümleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Kaçan şöyle konuştu: “Balık ölümlerinin birçok sebebi var. Kimyasal atıkların suya karışması, son zamanlardaki sıcaklık artışlarına bağlı olarak özellikle suların azalması sonucu suda bulunan oksijenin azalmasıyla balık ölümlerin olabileceğini düşünüyorum. Daha önce burada böyle balık ölümleri yaşanmamıştı. Son 10 gündür ilçemizde sıcaklıklar çok yükseldi. Hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana geliyor.”