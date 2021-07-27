Bakanlığın İstanbul tanıtım videosuna tepki: Çok güzel bir yermiş, hangi ülke?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı İstanbul tanıtım videosu Twitter’da tepkilere neden oldu. “Aynı İstanbul’dan bahsettiğimize emin miyiz” sorusunu akıllara getiren video için hükümete ‘ikiyüzlülük‘ eleştirisi yapıldı.
Videoda moda çekiminden fırlamış gibi görünen farklı milletlerden kadınlar ve erkekler İstanbul sokaklarında dolaşıyor. Arada karşılarına bir grup balerin çıkıyor. Her şey kusursuz görünüyor. İstanbul’un trafiği, evsizleri, ‘batıya dönük olmayan yüzü’, plansız şehirleşmeyle rant uğruna mahvedilen sokakları, sığınmacıları, en küçük bir protestoya sert şekilde müdahale eden polisi… Hiçbiri bu videoda yok.
Bir de içki… Boğaza nazır lüks restoranda yemek yiyen turistler, her nedense su içmeyi tercih ediyor.
Bakanlığın ‘İstanbul is the New Cool’ sloganıyla hazırladığı tanıtım videosu gerçeği yanıstmamasıyla eleştirilerin hedefinde. Twitter kullanıcıları, AKP iktidarını, ‘yok etmeye çalıştığı yaşam tarzını turist çekmek için kullanmakla’ suçladı.
Bazı Twitter hesaplarından “Bu hangi İstanbul” diye sorgulanırken kimi hesaplar eski Türkiye ya da 2023 sonrası Türkiye benzetmeleri yaptı. “Çok güzel bir yermiş hangi ülkede burası” yorumuyla konuya mizahi pencereden bakanlar da oldu.