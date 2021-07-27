Bakanlığın İstanbul tanıtım videosuna tepki: Çok güzel bir yermiş, hangi ülke?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı İstanbul tanıtım videosu Twitter’da tepkilere neden oldu. “Aynı İstanbul’dan bahsettiğimize emin miyiz” sorusunu akıllara getiren video için hükümete ‘ikiyüzlülük‘ eleştirisi yapıldı.

Fotoğraf: Twitter

Videoda moda çekiminden fırlamış gibi görünen farklı milletlerden kadınlar ve erkekler İstanbul sokaklarında dolaşıyor. Arada karşılarına bir grup balerin çıkıyor. Her şey kusursuz görünüyor. İstanbul’un trafiği, evsizleri, ‘batıya dönük olmayan yüzü’, plansız şehirleşmeyle rant uğruna mahvedilen sokakları, sığınmacıları, en küçük bir protestoya sert şekilde müdahale eden polisi… Hiçbiri bu videoda yok.

Bir de içki… Boğaza nazır lüks restoranda yemek yiyen turistler, her nedense su içmeyi tercih ediyor.

Bakanlığın ‘İstanbul is the New Cool’ sloganıyla hazırladığı tanıtım videosu gerçeği yanıstmamasıyla eleştirilerin hedefinde. Twitter kullanıcıları, AKP iktidarını, ‘yok etmeye çalıştığı yaşam tarzını turist çekmek için kullanmakla’ suçladı.

Bazı Twitter hesaplarından “Bu hangi İstanbul” diye sorgulanırken kimi hesaplar eski Türkiye ya da 2023 sonrası Türkiye benzetmeleri yaptı. “Çok güzel bir yermiş hangi ülkede burası” yorumuyla konuya mizahi pencereden bakanlar da oldu.

Yok etmeye çalıştıkları yaşam tarzını işlerine geldiğinde nasıl da kullanıyorlar… https://t.co/3XX9WH50gb — Memduh (@baskancokfevri) July 27, 2021

Turkey's new Istanbul tourism ad…otherwise known as the only-chic-fashionistas-allowed tourism campaign.



I am also now very upset that a troupe of ballerinas has never randomly appeared on the streets of Sultanahmet in front of me. https://t.co/8eqoxpvITK — Jessica Lee (@jessofarabia) July 27, 2021

bu vogue italia moda çekimi mi mavi jeans reklam filmi mi ne bu? istanbul tanıtımı olmadığı kesin https://t.co/W7c0ACwrxl — sinem (@sinemdonmez) July 27, 2021

AKP ve siyasal İslam olmasaydı İstanbul nasıl olurdu filmi. https://t.co/3sJXlL8XWL — Ουλάς Γκουρσάτ (@ulasgursat) July 27, 2021

Türkiye'yi terk edip Türkiye'ye gidesim geldi… https://t.co/WxFBjEt98u — mine söğüt (@minesogut) July 27, 2021

Bakanlık kendi zihniyetini içermeyen bir video hazırlıyor ve İstanbul bir dakikalığına güzelleşiyor. https://t.co/HXdDMDUkVG — Ebubekir Nazlıoğlu (@yetzerhara_) July 27, 2021

Çok güzel olmuş da bu hangi İstanbul ? Bizim bildiğimiz İstanbul'da Bale yapan kızların kiyafetine laf atan yobazlar, sahilde tekbir getiren suriyeliler, parkda kavga eden afganlar, 12 den sonra müziğin yasak olduğu bir İstanbul var. Bu 2023'den sonra ki İstanbul'a benziyor 👍 — TaçsızKral (@tacieksikkral) July 27, 2021

Konu dışarıdan turist çekmek olunca seküler insanları dayıyorsunuz Avrupalıların gözüne. İnşa ettiğiniz Türkiye'yi gösterin bakalım bir tane turist geliyor mu? 8-9 milyon mültecisinden, gerici tutumunuza kadar hadi hodri meydan. — Alperen Aşık (@askalperen) July 27, 2021

Videoda neden başörtülü kadın yok — Ömer HAN (@xpreda_ux) July 27, 2021

Çok güzel bir yermiş. Hangi ülkede burası. — Serkan (@hukuk_devlet) July 27, 2021