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Yaramazlara biraz batar!

IMF Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,8’e düşürdü. Nisandaki görümün raporunda beklenti yüzde 6 seviyesindeydi.

Fotoğraf: Reuters

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelledi. Raporda, ekonomik beklentilerin nisan ayından bu yana ülkeler arasında daha da farklılaştığının altı çizildi. Tahminler gelişmiş ülkeler için yukarı, gelişmekte olan ülkeler için aşağı yönlü revize edildi.


IMF, yeni raporda Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,8’e indirdi. Önceki tahmin yüzde 6’ydı. IMF’in 2022 büyüme beklentisi ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e çekildi.

Salgınla geçen 2020’de ise Türkiye’nin büyüme oranı ise yüzde 1,8’di. 2021 ilk çeyrek büyüme rakamı yüzde 7 olarak geldi. Ancak büyüme oranlarına rağmen enflasyonun çift haneye çıkması, işsizliğin rekor kırması ve alım gücünün ciddi anlamda düşmesi nedeniyle büyümenin ‘sermaye sahiplerini büyütürken halkı daha da fakirleştirdiği’ eleştirileri yapılıyor. Bazı uzmanlar Türkiye’nin büyümesini ‘kapsayıcılığı az ve halkı fakirleştiren büyüme‘ olarak niteliyor.

Raporda, gelişmiş ekonomilere yönelik 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,1’den yüzde 5,6’ya çıkarken, gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahmini yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e düştü.

Son fiyat baskılarının çoğunlukla salgınla ilgili olağan dışı gelişmeleri ve geçici arz-talep uyumsuzluklarını yansıttığı belirtilen raporda, yüksek belirsizliğin devam etmesine rağmen enflasyonun 2022’de çoğu ülkede salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD’nin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 6,4’ten 7’ye çıkarken, Çin’de beklenti yüzde 8,4’den yüzde 8,1’e düştü.

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