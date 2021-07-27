Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evinin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir buldu

Sri Lanka’da bir evin arka bahçesinde, dünyanın en büyük safir yıldız kümesinin bulunduğu bildirildi.

Fotoğraf: Gamage/Facebook

Uzmanlar, rengi soluk mavi taşın, uluslararası pazardaki tahmini değerinin 100 milyon doları bulduğunu söylüyor.


İşçiler tarafından tesadüfen bulunan yaklaşık 510 kilogram (2 buçuk milyon karat) ağırlığındaki safir taşı kümesi, ‘Tesadüf Safiri’ olarak adlandırıldı.

Safirin,gGüvenlik kaygısı nedeniyle ismini açıklamayan ve kendini ‘Gamage’ olarak tanıtan sahibi, yetkililere bilgi verdi. Taşı analiz edip onaylamadan temizlemek bir yıldan fazla sürdü.

Gamage, temizleme ve ayırma işlemi sırasında kümeden bazı taşların düştüğünü ve bunların yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sri Lanka, safir ve diğer değerli taşların önde gelen ihracatçılarından. Geçen yıl ülke mücevher ve elmas ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı. Taşın bulunduğu ve yerel dilde mücevherler şehri anlamına gelen Ratnapura, Güney Asya ülkesinin mücevher başkenti olarak biliniyor.

Sri Lanka Ulusal Değerli Taşlar Kurumu Başkanı Thilak Weerasinghe, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bulunan yıldız safiri muhtemelen dünyanın en büyük örneği. Boyutu ve değeri göz önüne alındığında, özel koleksiyoncuların veya müzelerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz”.

Değerli taş uzmanı Dr. Gamini Zoysa, BBC’ye verdiği demeçte, “Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu, muhtemelen 400 milyon yıl önce oluşmuş bir parça” dedi.

Ancak uzmanlar, örneğin karat değerinin yüksek olmasına rağmen küme içindeki tüm taşların kaliteli olmayabileceğine de dikkat çekiyor.

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