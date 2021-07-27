Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kartlı ödeme yaygınlaşsa da nakit kullanımı hala ilk tercih

Merkez Bankası’nın anketine göre, kartlı ödemeler günlük hayat içinde giderek daha fazla yer tutsa da nakit alışkanlığı hala çok daha baskın.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma, geçen yılın eylül-ekim döneminde, Türkiye genelini temsilen 16-65 yaş arası 1200 kadın ve erkeğin katılımıyla yapıldı. Katılımcıların yüzde 46,1’i düşük eğitim ve yüzde 56,2’si düşük finansal okuryazarlık seviyesinde.


Anket sonuçlarına göre, bireyler kendilerini harcamalarda ‘çoğunlukla nakit kullanan‘ olarak tanımladı. Kendini ‘çoğunlukla nakit kullanan‘ olarak tanımlama 16-24 yaş ve 65 yaş üstü gruplarda daha yaygınken, kendi hesabına çalışanlarda diğer meslek gruplarına göre daha düşük oranda.

Araştırmada eğitim düzeyi ve gelir seviyesi arttıkça kendini ‘çoğunlukla nakit kullanan‘ olarak tanımlayanların oranı azaldı.

Ankete katılanlar arasında, gelecek bir yıl içinde nakit parayı daha fazla kullanacağını belirtenlerin oranı daha az kullanacağını bildirenlere göre daha fazla oldu. Bu durum, gelecek dönemde nakit kullanımında kayda değer bir düşüş yaşanmayacağına işaret etti.

Bireylerin nakit tercih etmesinde alışkanlık, satıcının tercihi, gizlilik, yaygınlık, harcamaları kontrol etme kolaylığı, fiyat avantajı, maliyetin düşük olması, kullanım kolaylığı, güvenlik ve hız gibi faktörler öne çıktı.

Avro Bölgesi’ne göre oran çok yüksek

Türkiye’de nakit kullanım oranının Avro Bölgesi’ndeki ülkelerde ödeme günlüklerine göre hesaplanan nakit kullanım oranlarına kıyasla yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre bir günde cüzdanda taşınan medyan para miktarı 150 lira iken, demografik özelliklere göre bu miktar değişiyor. Yüksek finansal okuryazarlık düzeyine sahip bireyleri cüzdanlarında daha az nakit taşıyor.

ATM’den veya bankadan bir defada çekilen nakit para tutarının medyanı 500 lira. Ortalaması ise 963 lira seviyesinde.

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