Profesör Yalçın: Maskeyi birkaç yıl daha takmamız gerekecek

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, artan vaka sayılarıyla ilgili olarak, “Bu şartlarda maskeyi birkaç yıl daha takmamız gerekecek. Maske aslında bizi sadece corona virüsten değil, birçok solunum yolu enfeksiyonundan koruyan bir unsur” dedi.

Covid-19 salgınında maske kullanımı, virüsten korunmak için başlıca yollardan birisi olarak tavsiye edildi. Birçok ülke maske kullanımını zorunlu getirdi. Aşıların bulunmasına rağmen, maskenin varyantlarının yayılımını önlemek için en önemli silahlardan olduğunun altı çiziliyor.

DHA’nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Yalçın, maskenin kullanımın grip gibi diğer enfeksiyonları da önlediğini belirterek, ”Maske takmanın, yaşamın parçası haline gelmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’de 1 Temmuz’daki açılma sonrası vaka sayısında yaşanan artışla Delta varyantına yakalananların sayısının da arttığını belirten Prof. Dr. Yalçın, bu varyantın hızlı bulaştığını, belirtilerinin farklı olduğunu anlattı. Yeni tedbirler alınabileceğini belirten Prof. Dr. Yalçın, aşılamanın hızlanması gerektiğini vurguladı.

‘Bilim Kurulu yeni tedbirleri görüşebilir’

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, vaka sayısındaki artış sonrasında Bilim Kurulu toplantılarında yeni tedbirlerin görüşülebileceğini söyledi.

Turizm kenti Antalya’da da vaka sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Yalçın, tablonun endişe verici olduğunu ifade ederek, “Turizm kentine farklı yörelerden gelen insanlar var. Varyantların daha kolay bulaşıyor olmasıyla birlikte farklı yerlerden gelen kişilerin bulundukları yerlere etken getirmesi, bulaştırma riski yüksek” dedi.

Türkiye’de dün 16 bin 809 vaka, 63 can kaybı kayda geçmişti. Böylelikle kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Temmuz’dan bu yana vaka sayısı 5 bin 288’den 17 bine dayanmış oldu.