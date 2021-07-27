Koca: Birinci doz aşı olmayanların sayısı 22 milyon 344 bine düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407’ye düştüğünü açıkladı.

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Koca, pazar günü yaptığı paylaşımda, yaklaşık 23 milyon kişinin aşı olmadığını ifade ederek kısıtlamaların kaldırılması sonrasındaki gevşemeye karşı uyarmıştı. İkinci dozu olmayanların sayısının 17 Milyon, çift doz aşı olup üçüncü doz aşısını yaptırmayanların sayısının 9 milyona yakın olduğu bilgisini paylaşan Koca, “Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım” yazmıştı.

Sağlık bakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Covid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868’inin birinci doz, 910 bin 136’sının ikinci doz, 212 bin 868’inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, “İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407’ye indi” ifadesini kullandı.