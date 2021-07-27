Venezuela’da iki Delta tespit edildi, biri Türkiye’den

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta iki Delta varyantının tespit edildiğini, bunlardan birinin geçen günlerde Türkiye’de bulunduktan sonra Venezuela’ya dönen genç bir sporcu olduğunu söyledi.

1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yapmaya devam ediyor. Ayrıca Türkiye, delta varyantının baskın hale geldiği ülkelerle ilgili olarak geliş gidişlerde herhangi bir önlem almıyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre pazar günü basın toplantısı düzenleyen Maduro, Türkiye dönüşünde Delta tespit edilen sporcunun toplamda 30 kişiyle temasa geçtiğini ve testler sonucunda virüsün kimseye bulaşmadığının tespit edildiğini kaydetti. Genç sporcu şu anda karantinada tutuluyor.

Delta varyantı tespit edilen diğer kişininse bir süre yurt dışında bulunduktan sonra Caracas’a geri dönen 56 yaşında kadın bir doktor olduğu açıklandı. Venezuela’ya gelmeden önce hangi ülke veya ülkelerde bulunduğu konusunda bilgi verilmeyen doktorun karantinaya alındığı, temas ettiği kişilere yapılan PCR testi sonuçlarının da negatif çıktığı bildirildi.

Venezuela Teknoloji ve Bilim Bakanı Maria Gabriela Jimenez, virüs bulaşan kişilerin iki doz aşısını da olduğunu ve bu yüzden ağır semptomlar yaşamadıklarını belirtiyor. Venezuela’da Çin yapımı Sinovac ve Rus yapımı Sputnik V aşıları uygulanıyor.