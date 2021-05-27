Akşam Postası / 27 Mayıs 2021

Akşener’den Erdoğan’a ‘ders’ göndermesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerinden seçim göndermesi yaptı.

Sedat Peker’e yakalama kararı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Reklam

‘Deniz salyası’ dünya gündeminde: ‘Marmara ölüyor’

Fotoğraf: AA

Marmara Denizi’ndeki ‘salya’ ABD’nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post’a konu oldu. ‘Marmara ölüyor’ başlıklı haber için gazeteye konuşan bilim adamları deniz salyasının yeni olmadığını ama küresel ısınma nedeniyle yükselen su sıcaklıkları nedeniyle daha kötü hale gelebileceğini belirtti. Deniz kirliliğine, tarımsal ve işlenmemiş atıkların kanalizasyona akışına da dikkat çekilen haberde Türkiye’de “Denizi kirletenler için caydırıcı bir ceza olmadığı açık” dendi.

KKTC Meclisi, Kutlu Adalı cinayetini araştıracak

KKTC Meclisi, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1996’da evinin önünde öldürülmesine ilişkin araştırma başlatma kararı aldı.

‘Çoğu gitti, azı kaldı’ diyen Prof. Azap uyardı: Aşı olmazsa yeni varyantlar çıkar

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, salgında sona yaklaşıldığını belirtmekle birlikte uyardı: “Aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir ve bu da tüm emekleri boşa çıkarır.”

Reklam

Erdoğan ‘yeni anayasa’ için yıl sonunu işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmasında ortak bir metin çıkarılması için bu yılın sonunu işaret etti.

Soylu: ‘Sıkıntıdayım’ diyen kadına, ‘Müracaat et’ diyen polis görevden alınır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına şiddet meselesinde emniyet güçlerinin üzerine düşeni yapması için talimat verdiğini söyledi.

‘Bildiri soruşturması’nda 84 emekli amiral ifadeye çağırıldı

Emekli amirallerin bildirisine dair soruşturmada 84 emekli asker ifadeye çağırıldı.

Açlık sınırı asgari ücreti aştı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun mayısta bir önceki aya göre yüzde 2.28 arttığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 830 lira, yoksulluk sınırının ise 9 bin 219 liraya yükseldiğini açıkladı.

Suruç saldırısı davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Suruç saldırısı davasının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Firari sanıklar İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi’nin dosyalarının ise ayrılması talep edildi.

11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM’de: Vekillerin biri bağımsız, 10’u HDP’li

HDP’li 10 ve bir bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Elde silahla racon kesen din hocasına soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini eli silahlı fotoğrafını paylaşarak dile getiren din ve ahlak öğretmenine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma açıldı.

Yer yine Konya: Tacize uğrayan kadını kurtarırken bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da iki erkeğin tacizine uğrayan bir kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü Orhan Çumralıgil, aldığı üç bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi; arkadaşı da yaralandı.

İsrail saldırılarında ölen çocuklar Haaretz’in birinci sayfasında: Savaşın bedeli budur

Fotoğraf: Haaretz

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında ölen 67 çocuğun fotoğraf ve isimlerini birinci sayfadan yayımladı ve ‘Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur’ başlığını attı.

Avrupa’ya ulaşan kokainin yüzde 51’i Venezuela limanlarından

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye’ye Venezuela üzerinden kokain getirildiğini iddia etmesinin gözler yeniden bu ülkenin dünya kokain ticaretindeki rolüne çevrildi. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) raporlarına göre Venezuela kokain üretimi yapmasa da ticaretin en önemli merkez üslerinden biri.

Brad Pitt, Jolie’ye açtığı davayı kazandı: Hakim ortak velayet kararı aldı

ABD’li oyuncu Brad Pitt (57), kendisine 2016’da boşanma davası açan Angelina Jolie’ye (45) açtığı velayet davasında amacına ulaştı. Hakim, ortak velayet kararı aldı.

Friends: ‘Arkadaşlar’ın yıllar sonra bir araya gelişinde öğrendiğimiz beş şey

10 sezon boyunca devam eden, televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden ‘Friends’inmerakla beklenen özel ‘Reunion‘ bölümü yayınlandı. Yıllar sonra bir araya gelen ‘arkadaşlar‘dan öğrendiğimiz beş şey var.