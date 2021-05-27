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Yaramazlara biraz batar!

İsrail saldırılarında ölen çocuklar Haaretz’in birinci sayfasında: Savaşın bedeli budur

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında ölen 67 çocuğun fotoğraf ve isimlerini birinci sayfadan yayımladı ve ‘Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur’ başlığını attı.

Fotoğraf: Haaretz

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı. Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için süre tanımış, İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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10 Mayıs’ta başlayıp 11 gün süren ve savaşın eşiğine gelinen çatışmalarda Gazze’de 67’si çocuk 254 Filistinli ölmüştü. İsrail tarafına atılan roketlerde ise 13 İsrailli yaşamını yitirmişti.

Mısır’ın arabuluculuğunda 21 Mayıs’ta ateşkes sağlanmıştı.

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