Gel de inan: AKP yönetimindekilerin çoğu Peker’in iddialarından rahatsızmış

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları karşısında haftalardır üç maymunu oynayan AKP yönetiminden biri, ‘rahatsızlık’ mesajı verdi.

Oysa daha dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hemen ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Soylu’ya destek çıkan açıklamalar yapmıştı.

Reklam

Bloomberg’e konuşan yetkiliye göre yönetimdekilerin çoğu iddiaların titizlikle soruşturulmasından yana; hatta bu uğurda Soylu’ya sahip çıkan MHP’yle ilişkilerin zarar görmesi de göze alınmış halde.

Gelgelelim tüm bunları söyleyen yetkili, adını vermediği gibi rahatsızlığın niye açıkça dışı vurulmadığını da belirtmedi.

Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle Soylu’yu hedef almaya başlamıştı. Tüm Türkiye’nin konuştuğu, dünya medyasının da dikkatini çeken videolar karşısında, muhalefet liderlerinin yanısıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bile görüş belirtirken AKP’liler derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ta ki dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Soylu’ya destek çıkana kadar.

Reklam

Erdoğan’ın sözlerinin ardından AKP’nin dili çözülmüş, parti sözcüsü Ömer Çelik, ‘illegal mafyatik bir kişinin iddialarının MYK tarafından en güçlü şekilde reddedildiğini’ belirtmişti.