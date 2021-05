Friends: ‘Arkadaşlar’ın yıllar sonra bir araya gelişinde öğrendiğimiz beş şey

10 sezon boyunca devam eden, televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden ‘Friends’in merakla beklenen özel ‘Reunion‘ bölümü yayınlandı. Yıllar sonra bir araya gelen ‘arkadaşlar‘dan öğrendiğimiz beş şey var.

Fotoğraflar: Reuters

1. Ross ve Rachel aşkı gerçeğe dönüşmek üzereymiş

Bir ayrılıp bir barıştıkları ilişkileri dizinin ana hikayelerinden biri olan Rachel ve Ross karakterlerini canlandıran oyuncuların ‘set aşkı’nın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Reklam

Ross karakterini canlandıran David Schwimmer ilk sezonda Jennifer Aniston’dan fena halde hoşlandığını itiraf etti: “Bir noktada ikimiz de birbirimizden çok hoşlanıyorduk. Ama birbirinin yanından geçip giden gemiler gibiydik çünkü ikimizden birinin hep ilişkisi oluyordu.”

Aniston da bu itirafı doğruladı: “Bir keresinde David’e ‘İlk öpüşmemiz ulusal televizyonda olursa yazık olur‘ dediğimi hatırlıyorum. Ve öyle de oldu, ilk kez kafede öpüştük. Birbirimize olan sevgimizi hislerimizi Ross ve Rachel’a kanalize ettik.”

Ekip arkadaşları da ikili arasındaki çekimin sette hissedildiğini anlattı. İkilinin dışarıdan dahi fark edebilen bu hislerinin nihayete erip ermediği ise bilinmiyor.

Reklam

2. Joey rolünü kaptığında akşamdan kalmaydı

Joey karakterini canlandıran Matt LeBlanc, rolü kaptığının kesinleştiği son görüşme öncesi yüzünde bir gece önceki sarhoşluğundan kalma yarayla gittiğini itiraf etti.

LeBlanc son deneme çekimi öncesi arkadaşıyla ezberini çalışırken “Dizi bir grup arkadaş hakkında, biz de bir grup arkadaş olarak içmeye çıkmalıyız” dediğini anlattı.

Sonrası mı? O mekan senin bu mekan benim uzayıp giden gece ve gecenin bir yarısında tuvalete gitmek için uyanan oyuncunun düşüp yüzünü tuvalete çarpması, kanayan burnu.

Saatler sonra yüzündeki yarayla görüşmeye gittiğinde dizinin yaratıcılarından Marta Kaufmann ne olduğunu sormuş. LeBlanc gerçeği anlatarak hayatının rolünü kapmış.

3. Bazı bölümleri izlememişler

Dizinin bazı hayranları bütün sezonları baştan sona defalarca izlemiş, her detayı hafızalarına kazımışken, oyuncuların hiç hatırlamadığı, hatta izlemediği bölümler olduğu ortaya çıktı.

Aniston beşinci sezondan bir bölümden bahsederken, rol arkadaşı Schwimmer’dan “Hiç hatırlamıyorum” itirafı geldi.

Bunun üzerine Phoebe karakterini canlandıran Lisa Kudrow “Benim hiç izlemediğim sezonlar var” dedi. Eşiyle dördüncü sezonu izlerken aslında daha önce izlemediğini fark ettiğini anlattı.

Schwimmer da “17 yıldır hiç izlememiştim ta ki geçen yıl kızım izlemeye başlayana kadar. Ben de onunla birlikte sardım” dedi.

4. ‘Gülmediklerinde ölecekmişim gibi hissediyordum‘

Chandler karakterini canlandıran ve grubun espri yapmadan duramayan üyesi Matthew Perry, rolünün psikolojisini ne kadar derinden etkilediğini itiraf etti.

Sürekli seyirciden onay aradığını anlatan Perry şöyle konuştu: “Gülmediklerinde ölecekmişim gibi hissediyordum. Bu kesinlikle sağlıklı bir şey değildi. Ama bazen bir cümleme gülmediklerinde terlemeye başlardım vücudum kasılırdı. Eğer o kahkahayı almazsam çıldırırdım. Her gece böyle hissettim.”

5. Sandalye kavgasında çıkan omuz

26 Eylül 1996’da Ross’un müzedeki büyük gecesi öncesi kimsenin zamanında hazır olmadığı ve sadece Monica ile Rachel’ın evinde çekilecek kolay bir bölüm sanılan ‘The One Where Nobody’s Ready‘ başlarına dert olmuş.

Joey ve Chandler’ın aynı koltukta oturmak için mücadelesinde sahnede ikisinin de koltuğa atladığı sahne üç kez çekilmiş. Dizinin yaratıcıların Kauffman “Ne diye dördüncü kez çektik bilinmez” diye hatırlıyor bu talihsiz günü.

Dördüncü çekimde LeBlanc koltuğua atlarken omzu çıkmış Setteki sağlık ekibi acı içinde kıvranan hastaneye yetiştirmiş.

Bir süre kol askısı takmak zorunda kalan LeBlanc çekimlere devam edebilsin diye senaristler bir sonraki bölümde Joey karakterine kolunu sakatladığı bir kaza uydurmak zorunda kalmış.

Bu set kazasının ayrıntıları ve görüntüleri de ilk kez ortaya çıkmış oldu.