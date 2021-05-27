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Yaramazlara biraz batar!

Yer yine Konya: Tacize uğrayan kadını kurtarırken bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da iki erkeğin tacizine uğrayan bir kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü Orhan Çumralıgil, aldığı üç bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi; arkadaşı da yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

DHA’da yer alan habere göre merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak’ta 28 yaşındaki Fatih Özçiftçi ve 29 yaşındaki Yaşar Karadeniz, misafirliği gelen komşu A.B.’yi tacize kalkıştı. İtiraz edip direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gidip kadını koridorda da dövmeye devam etti.

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Aynı apartmanda bir başka evde misafir olarak bulunan 35 yaşındaki Orhan Çumralıgil ve 42 yaşındaki arkadaşı Dündar Kömürcü, çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi. Elinde bıçak bulunan Özçiftçi, Çumralıgil’i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü’yü de karnından yaraladı. Aldığı üç bıçak darbesiyle yere yığılan Çumralıgil’e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Çumralıgil ve Kömürcü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çumralıgil kurtarılamadı. Kömürcü’nün tedavisi sürüyor.

İki saldırgan da tutuklandı

Boyun ve göğsünde darp izine rastlanan A.B., ilk ifadesinde birlikte komşuları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz’in, bir süre sonra kendisine tacizde bulunmak istemesi üzerine evden ayrılmak isteyince dayak yediğini, ellerinden kaçıp koridorda da saldırmaları nedeniyle yardım çığlıkları attığını söyledi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Özçiftçi ve Karadeniz, ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından tutuklandı.

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Kadir Şeker davası

Konya’da daha önce üniversitesi sınavına hazırlanan Kadir Şeker isimli bir genç, sevgilisi A.D.’yi döven Özgür Duran’a, engel olmak isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. 18 yıl hapsi istenen Şeker’in halen devam eden davası Türkiye’de uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

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