Brad Pitt, Jolie’ye açtığı davayı kazandı: Hakim ortak velayet kararı aldı

ABD’li oyuncu Brad Pitt (57), kendisine 2016’da boşanma davası açan Angelina Jolie’ye (45) açtığı velayet davasında amacına ulaştı. Hakim, ortak velayet kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Çiftin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocukları bulunuyor. En büyük çocukları 19 yaşındaki Maddox, 18 yaşından büyük olduğu için karara dahil edilmedi. Ünlü oyuncular, Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) ve 12 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox’un velayetin paylaşacak.

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Pitt’in velayet davasını kazandığı için çok mutlu olduğu, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediği belirtilirken, Jolie, hakimin çocukları dinlememesine tepki gösterdi.

Dava sürecinde çok sayıda şahit, uzman, terapist dinlendi.

Dünya basınında ‘Brangelina’ olarak adlandırılan çift, 2005 yılında ‘Mr and Mrs Smith’ filminin setinde tanışmıştı. Bu, ilk evliliğini başka bir ünlü oyuncu Jennifer Aniston’la yapan Pitt’in ikinci, Jolie’nin üçüncü evliliğiydi.

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Jolie, Eylül 2016’da boşanma davası açtıktan sonra Pitt’in öfkesine hakim olamadığı ve çocuklara kötü muamele ettiği yönünde haberler çıkmıştı. Jolie, geçen yıl Vogue dergisine verdiği röportajda ailesinin iyiliği için boşanma kararı aldığını ifade etmişti.

Çiftin 2019’da resmen boşandıkları düşünülüyordu ancak sürecin devam ettiği, o yıl Jolie ve Pitt’in medeni halinin ‘bekar’a çevrildiği belirtildi.