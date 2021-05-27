Suruç saldırısı davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Suruç saldırısı davasının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Firari sanıklar İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi’nin dosyalarının ise ayrılması talep edildi.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, altı yıl önce Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon (SGDF) üyesi 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan, IŞİD üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlattığı saldırının davasının görülmesine devam edildi.

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Duruşmaya, avukatlar ve mağdur yakınları ile davanın sanık Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Şahin, önceki savunmasını tekrarlayarak ‘saldırıyla ilişkisinin bulunmadığını öne sürüp, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek’ beraatini talep etti.

Saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin avukatlarından Serdil İzol ise 9 Şubat 2021 tarihinde görülen 18’inci duruşmada, İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde ‘Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ’lı terörist yakalandı’ başlığıyla servis edilen açıklamada adı geçen Azzo Halaf Süleyman el Aggal ile saldırıyla bağlantısı bulunan Mahir el Aggal’in ‘ifade ve sorgu zaptının dosyaya eklenmesini talep etiklerini’ hatırlattı.

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Aradan geçen 3,5 ayda dosyaya sadece bir araştırma tutanağı eklendiğini belirten İzol, “Dosyaya eklenen arşiv tetkikinde Azzo Halaf Süleyman el Aggal ve Mahir el Aggal’in DAİŞ ile bağlantılarıyla ilgili kimi bilgiler yer alsa da talep edilen Suruç Katliamı’na dair tek satır bilgi yer almadı” dedi.

‘Davutoğlu dinlenmeli’

DHA’nın aktardığına göre mahkeme heyetinden söz alan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mahkemede dinlenmesinin isteyerek şunları söyledi: “Ahmet Davutoğlu Baromuzu ziyaret etti. 20 gün önce ben kendisine; ‘Sayın Başbakan Suruç patlaması sizin döneminizde oldu’ diye sordum. Bir an sessizlik oldu. Çok ciddi ihmallerin olduğu dosyadan bahsediyoruz. Bizim bütün çırpınışımız bunun için. Bizim bütün çırpınışımız kaybettiğimiz çocuklarımızı bir daha kaybetmemiz. Benim çocuklarım, bu salonda bulunan hiç kimsenin çocuğu bir daha ölmesin.

Temiz bir ülke istiyoruz. Siz de benim kadar faillerin ortaya çıkarılmasını istiyorsunuz. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında adı geçen Agal için araştırma yapılmasını bekleyelim zaten altı yıldır bu dosya var. Bu dosya kapatılırsa herkesin vicdanı rahat olmayacak.”

Davanın 2 Kasım 2019 tarihli 12’inci duruşmasında da Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini istenmişti. Mahkeme talebi reddetmişti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme savcısı ise mütalaasında, tutuklu sanığın, hayatını kaybeden 34 kişi için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu. Savcı, ayrıca, sanığın yaralanan 70 kişi için de 70 kez 20’şer yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

AA’nın haberine göre sanığın ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve taşınması’ suçundan da dört yıldan sekiz yıla kadar cezalandırılmasını isteyen savcı, davanın firari sanıklarının dosyalarının ise ayrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasına karşı sanık ve avukatların savunması için süre verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.